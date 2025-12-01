Минобороны сообщило о занятии Клинового в ДНР

Российские подразделения продвинулись по направлению к Краматорску

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Юг» заняли населенный пункт Клиновое в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны.

Клиновое — небольшое село рядом с железнодорожной линией Часов Яр — Краматорск.

Также за последние сутки в зоне военной операции произошли следующие события:

подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям семи бригад в районах населенных пунктов Садки, Кондратовка, Рыжевка, Бариловка, Хотень, Новая Сечь, Волчанск;

подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям семи бригад в районах населенных пунктов Купянск Узловой, Моначиновка, Благодатовка, Осиново, Дробышево, Яровая;

подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Славянск, Закотное, Степановка, Резниковка, Константиновка;

подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям 16 бригад и трех штурмовых полков в районах населенных пунктов Артемовка, Родинское, Белицкое, Марьевка, Грузское, Белозерское, Красноармейск, Димитров;

подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям двух бригад и трех штурмовых полков в районах населенных пунктов Доброполье, Варваровка, Гуляйполе;

подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям двух бригад в районах населенных пунктов Орехов, Лукьяновское, Казацкое.

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1400 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.