Танцы на авианосце и клюшка в подарок: видео с азиатского турне Трампа
РБК собрал в одном видео самые яркие моменты азиатского турне Трампа
Турне Дональда Трампа по Азии запомнилось не только переговорами, но и яркими кадрами. Там были танцы на взлетной полосе и на палубе авианосца. А президенту подарили клюшку убитого премьера Японии и копию древней золотой короны
