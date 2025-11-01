 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Танцы на авианосце и клюшка в подарок: видео с азиатского турне Трампа

РБК собрал в одном видео самые яркие моменты азиатского турне Трампа
Турне Дональда Трампа по Азии запомнилось не только переговорами, но и яркими кадрами. Там были танцы на взлетной полосе и на палубе авианосца. А президенту подарили клюшку убитого премьера Японии и копию древней золотой короны

Танцы на авианосце и клюшка в подарок: видео с азиатского турне Трампа
Video

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Персоны
София Шошина София Шошина
Дональд Трамп США Азия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Санаэ Такаити фото
Санаэ Такаити
премьер-министр Японии
7 марта 1961 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
5 из 100 крупнейших криптовалют значительно обошли по росту биткоин Крипто, 13:40
Россию и Британию включили в топ 10 наименее связанных с природой стран Общество, 13:37
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
Прокуратура потребовала изъять энергокомпании экс-советника Чубайса Политика, 13:31
Иран выдвинул условия для разблокировки Telegram в стране Политика, 13:31
Пушилин сообщил о тяжелых городских боях в Покровске Политика, 13:21
Эксперты оценили ситуацию с доступом в Telegram при ограничении СМС-кодов
РАДИО
 Технологии и медиа, 13:18
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:17
Чемпиона мира и Европы Виейра уволили из худшего клуба Серии А Спорт, 13:15
МИК запустил три сервиса для масштабирования технологического бизнеса Отрасли, 13:15
Следующий саммит АТЭС решили провести в китайской «Кремниевой долине» Политика, 13:11
В Ростове-на-Дону произошел взрыв газа в жилом доме Общество, 13:08
Как ужесточения семейной ипотеки повлияют на рынок. Мнения экспертов Недвижимость, 13:08