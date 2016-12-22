Большинство россиян не увидели угроз в использовании их данных в соцсетях

Почти две трети россиян пользуются социальными сетями. Большинство из них уверено, что их персональные данные используются третьими лицами, но не видит в этом угрозы, следует из опроса ВЦИОМа

Фото: Сафрон Голиков / ТАСС

​Две трети пользуются соцсетями

Социологи ВЦИОМа изучили, как россияне оценивают использование своих персональных данных в социальных сетях третьими лицами. Всероссийский опрос проводился в конце сентября совместно с проектным офисом по реализации национальной программы «Цифровая экономика» Аналитического центра при правительстве.

Большинство респондентов (63%) пользуются интернетом ежедневно, 24% из них более четырех часов в день. Еще 11% — несколько раз в неделю, 3% — несколько раз в месяц. Каждый пятый россиянин вообще не является интернет-пользователем, а 2% заходят туда эпизодически, но не менее одного раза в полгода.

Доля активных интернет-пользователей почти совпадает с долей респондентов (62%), которые пользуются социальными сетями с той или иной периодичностью. Из них 41% опрошенных заходят в соцсети ежедневно, 14% — несколько раз в неделю, еще 4% — несколько раз в месяц.

Ожидаемо самыми активными в соцсетях оказались молодые люди — в выборке от 18 до 24 лет доля ежедневного пользования достигла 82% (среди аудитории старше 60 лет — всего 15%).

Почти половина (47%) пользователей размещали в социальных сетях какую-либо информацию о себе за последние год-полтора. Чаще всего пользователи лайкают понравившиеся посты и фото/видео (85%), две трети опрошенных (67%) сами размещали фотографии и ролики на своих страницах. Более половины респондентов (56%) комментируют посты, фото и видео других участников. Почти треть (30%) респондентов вносят информацию о своих увлечениях и хобби. Около четверти (23%) публикуют собственные посты.

Не видят угрозы в утечках

Большинство россиян (55%) уверены, что их личные данные используются третьими лицами. Из них 18% говорят об этом уверенно. Противоположного мнения придерживаются 34% (определенно уверены в неиспользовании своих данных 14%).

С одной стороны, россияне скорее негативно (55%) относятся к факту использования персональных данных третьими лицами (36% — безразлично). Плохо пользователи относятся и к использованию данных операторами социальных сетей (60%). С другой стороны, большинство респондентов (52%), говорящих об утечке их данных третьим лицам, не видят в ней угрозы.

Предоставление возможности разрешать или запрещать доступ третьим лицам к личной информации в соцсетях не убеждает 77% респондентов в безопасности их личных данных.

Опрос ВЦИОМа — «Спутник» был проведен 24–25 октября 2018 года. Метод — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров 3,2 тыс. респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,8%.

​Повышение цифровой гигиены

Несмотря на массовое использование интернета, для большинства россиян угроза столкновения с противоправными действиями в этой реальности носит гипотетический характер, комментирует исследование руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМа Кирилл Родин. «Вместе с тем опрашиваемые высказывают достаточно высокий уровень тревожности относительно возможного использования персональных данных», — заметил он. По мнению социолога, важно провести общественную и экспертную дискуссию по вопросу регулирования этой сферы для гарантий защиты прав граждан и повышения цифровой грамотности.

Руководитель проектного офиса по реализации национальной программы «Цифровая экономика» Аналитического центра при правительстве Владимир Месропян предлагает создать образовательные программы и сервисы, позволяющие в один клик проследить за всеми подписанными соглашениями об обработке личных данных.

Большинство россиян (55%) отрицательно относятся к тому, что их личная информация может быть использована третьими лицами, поэтому говорить, что россияне не видят угроз в утечках информации, не совсем верно, считает руководитель проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк. Он согласился с тем, что для простого пользователя не всегда очевидны потенциальные риски и угрозы для работы и личной жизни при публикации информации о себе. «Сейчас есть три ключевых игрока, которые стараются максимально обладать данными пользователей, хотя каждый и преследует свои цели, — это интернет-корпорации, киберпреступники и спецслужбы», — уточняет он.

Козлюк полагает, что с каждым годом россияне будут уделять цифровой гигиене все большее внимание: чаще пользоваться мессенджерами с шифрованием, криптопочтой, посещать веб-сайты через шифрованный протокол https и т.д. По его словам, к этому приведет простота пользования подобными сервисами и все большее количество киберугроз, связанных со взломами, сливами данных, агрессивными действиями мошенников и спецслужб в Сети.