Прокуратура потребовала ₽1 млрд за недостроенный мемориал «Курская битва»

По словам прокуратуры, строительство по контракту стоимостью ₽1 млрд не было завершено, а сумма неотработанного аванса составила ₽299 млн. Кроме этого, в отношении компании начали процедуру банкротства

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

С ООО «Управление капитального строительства», которое должно было построить мемориал «Курская битва», потребовали взыскать 1 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Курской области.

В ведомстве сообщили, что организационно-контрольное управление (ОКУ) «Управление капитального строительства Курской области» заключило контракт с обществом на строительство комплекса «Курская битва» в Поныровском районе стоимостью 1 млрд руб. Однако работы по строительству не были завершены, а сумма неотработанного аванса составила 299 млн руб., уточнило ведомство.

«Прокуратура Курской области направила в арбитражный суд исковое заявление о признании указанного контракта недействительным и взыскании со строительной организации в пользу регионального бюджета более 1 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Как объяснили в прокуратуре, контракт был подписан с единственным поставщиком без проведения конкурса. У поставщика не было необходимых ресурсов для выполнения работ, он привлекал аффилированных субподрядчиков, чтобы создать фиктивный оборот.

Кроме этого, в отношении должностного лица организации завели уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье — пять лет лишения свободы.

В отношении общества инициировали процедуру банкротства, уточнили в ведомстве.

Мемориальный комплекс «Курская битва», посвященный 80-летию Победы, открыли в Поныровском районе Курской области 23 августа 2023 года. Первый камень мемориала заложили 22 февраля 2022 года.

Чтобы выбрать облик военно-исторического памятника, власти провели международный конкурс творческих работ. Из 17 проектов выбрали два. Как сообщала тогда администрация Курска, планировалась постепенная реализация обоих проектов. 23 августа 2023 года был готов первый из них, стоимость первой очереди строительства обошлась в 923 млн руб. В феврале глава региона Александр Хинштейн говорил, что вторая очередь мемориала не будет достроена к 9 Мая, поскольку возвести запланированную 40-метровую конструкцию за несколько месяцев невозможно, кроме того, в бюджете не заложены необходимые средства.

Сражение на Курской дуге проходило с 5 июля по 23 августа 1943 года. Войска Центрального фронта и войска Воронежского фронта не позволили немцам прорваться к Курску. Самые серьезные бои шли по линии населенных пунктов Молотычи — Ольховатка — Поныри. На юге самые жаркие бои шли у станции Прохоровка. Затем советские войска перешли в контрнаступление и 5 августа взяли Орел и Белгород. Уже 23 августа 1943 года Красная армия освободила Харьков: эта дата считается официальным завершением Курской битвы. В противостоянии участвовали около 4 млн человек.