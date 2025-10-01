 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В Эстонии начнут эвакуировать и продавать брошенные у границы автомобили

В Эстонии с октября начинается эвакуация и продажа автомобилей, оставленных более чем на 72 часа на парковке у пограничного пункта «Койдула», пишет Rus.Postimees.ee.

Департамент транспорта совместно с компанией Svenai OÜ объявил, что с 10 часов среды машины, припаркованные с нарушениями, будут перемещены на платную охраняемую стоянку в 44 км от границы.

Если владелец захочет забрать транспортное средство, потребуется оплатить расходы на перемещение и хранение. В противном случае, после повторного предупреждения, автомобиль будет выставлен на публичные торги для компенсации затрат.

Нововведение стало возможным благодаря поправкам к Закону о дорожном движении, вступившим в силу 1 января этого года. Власти утверждают, что долгие годы не могли обеспечить порядок из-за отсутствия законодательных оснований для принудительной эвакуации.

Материал дополняется

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Систему оповещения проверят в Подмосковье Общество, 05:00
В Госдуме предложили ввести федеральную выплату ко Дню пожилого человека Политика, 04:58
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
В Эстонии начнут эвакуировать и продавать брошенные у границы автомобили Политика, 04:50
Хуситы заявили об ударе ракетой по голландскому судну в Аденском заливе Политика, 04:25
В Белоруссии граждан из «списка тунеядцев» обязали целиком платить за ЖКХ Экономика, 04:00
Президент Финляндии заявил об ужесточении позиции Трампа по Украине Политика, 03:59
FT узнала об обысках в офисах французской Sanofi по антимонопольному делу Бизнес, 03:51
Австралия предложила Британии доступ к своим запасам полезных ископаемых Политика, 03:41
В США появился новый визовый сбор с туристов «за добросовестность» Политика, 03:30
Американка выиграла джекпот в $300 тыс. благодаря ошибке кассира Общество, 03:17
Сенат США не смог принять ни один закон о финансировании правительства Политика, 03:06
В России зарплаты госслужащих и дипломатов выросли на 7,6% Общество, 03:01
Дуров предложил искать свое решение в загадке о двух стульях Общество, 02:49