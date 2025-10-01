В Эстонии начнут эвакуировать и продавать брошенные у границы автомобили
В Эстонии с октября начинается эвакуация и продажа автомобилей, оставленных более чем на 72 часа на парковке у пограничного пункта «Койдула», пишет Rus.Postimees.ee.
Департамент транспорта совместно с компанией Svenai OÜ объявил, что с 10 часов среды машины, припаркованные с нарушениями, будут перемещены на платную охраняемую стоянку в 44 км от границы.
Если владелец захочет забрать транспортное средство, потребуется оплатить расходы на перемещение и хранение. В противном случае, после повторного предупреждения, автомобиль будет выставлен на публичные торги для компенсации затрат.
Нововведение стало возможным благодаря поправкам к Закону о дорожном движении, вступившим в силу 1 января этого года. Власти утверждают, что долгие годы не могли обеспечить порядок из-за отсутствия законодательных оснований для принудительной эвакуации.
Материал дополняется
