Гуриев назвал причину развала СССР

По мнению бывшего главного экономиста ЕБРР, Советский Союз развалился из-за того, что кончились деньги и он не смог себя реформировать

Сергей Гуриев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев в интервью журналисту Юрию Дудю ответил на вопрос о причинах развала СССР.

«Советский Союз развалился, потому что закончились деньги и из-за того, что не смог себя реформировать», — сказал Гуриев. Пришедший в 1985 году к власти Михаил Горбачев осознавал, что нужны реформы, но «до конца не понимал, насколько это нужно делать быстро», пояснил экономист. Кроме того, сказал Гуриева, «не хватало квалифицированных людей» и «было огромное сопротивление со стороны сельскохозяйственного лобби, оборонного лобби и со стороны энергетического лобби».

«Они считали, что и так сойдет, а потом деньги кончились. Горбачев, обещав свободу, не мог не платить деньги людям. Он резко увеличил госрасходы, и после этого, конечно, деньги кончились», — констатировал экономист, добавив, что на ситуацию повлияло также падение цен на нефть.

Ответил Гуриев и на вопрос, какой год для России за последние 20 лет стал лучшим. «Мне как бывшему главному экономисту ЕБРР больше всего нравится год, где были надежды на реформы, проводились реформы. Это, наверное, 2003 год. С точки зрения экономики это был 2007 год — начало 2008 года. Вот это, наверное, годы, где экономика еще росла, когда было понятно, что экономика куда-то движется», — сказал Гуриев.