Лавров выступает перед студентами МГИМО на 1 сентября. Трансляция

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Компании
РБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение
?
Да
Выбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Вход
Регистрация
Вход
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 104,94
(+0,49)
Инвестиции, 31 авг, 17:12
Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 96,33
(+0,41)
Инвестиции, 31 авг, 17:12
Власти Бали назвали количество депортированных в 2023 году россиян
Политика, 11:12
Криптобиржа OKX сообщила о планах выйти на рынок Индии
Крипто, 11:10
Domino’s Pizza: от сделки на $500 до сети из 20 тыс. ресторанов
Pro, 11:09
rbc.group
rbc.group
Престиж, экология и близость к центру: чем интересен район Минской улицы
РБК Недвижимость, 11:06
Как выглядят могилы Пригожина и Уткина. Фото
Политика, 10:58
Военная операция на Украине. Главное
Политика, 10:45
Где в Москве встречаются краснокнижные животные, птицы и растения
РБК и ДПиООС, 10:41
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Как в Челябинске строят самый большой атомный ледокол в мире
РБК+, 10:41
Свергнутый президент Нигера заразился малярией
Политика, 10:41
Цена нефти Brent превысила $87 за баррель впервые с 11 августа
Инвестиции, 10:36
Вавринка стал самым старым за 32 года игроком в третьем круге US Open
Спорт, 10:35
Как район Павелецкой стал одной из самых перспективных локаций Москвы
РБК Недвижимость, 10:35
Лавров выступает перед студентами МГИМО на 1 сентября. Трансляция
Политика, 10:33
Что изменится в законах о недвижимости в сентябре 2023 года
Недвижимость, 10:29
rbc.group
rbc.group
rbc.group
Политика
,
01 сен, 10:33
0
Поделиться
Поделиться
Вконтакте
Одноклассники
Лавров выступает перед студентами МГИМО на 1 сентября. Трансляция
Сергей Лавров выступил перед студентами МГИМО на 1 сентября
Глава МИДа Сергей Лавров традиционно проводит встречу с первокурсниками МГИМО в День знаний
Теги
Сергей Лавров
МГИМО
Подпишись на Telegram РБК
Будьте в курсе последних новостей даже в условиях блокировок
rbc.group
rbc.group
rbc.group
rbc.group
rbc.group
rbc.group
rbc.group