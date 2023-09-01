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Лента новостей
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 104,94 (+0,49) Инвестиции, 31 авг, 17:12 Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 96,33 (+0,41) Инвестиции, 31 авг, 17:12
Власти Бали назвали количество депортированных в 2023 году россиян Политика, 11:12
Криптобиржа OKX сообщила о планах выйти на рынок Индии Крипто, 11:10
Domino’s Pizza: от сделки на $500 до сети из 20 тыс. ресторанов Pro, 11:09
Престиж, экология и близость к центру: чем интересен район Минской улицы РБК Недвижимость, 11:06
Как выглядят могилы Пригожина и Уткина. Фото Политика, 10:58
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:45
Где в Москве встречаются краснокнижные животные, птицы и растения РБК и ДПиООС, 10:41
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
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Как в Челябинске строят самый большой атомный ледокол в мире РБК+, 10:41
Свергнутый президент Нигера заразился малярией Политика, 10:41
Цена нефти Brent превысила $87 за баррель впервые с 11 августа Инвестиции, 10:36
Вавринка стал самым старым за 32 года игроком в третьем круге US Open Спорт, 10:35
Как район Павелецкой стал одной из самых перспективных локаций Москвы РБК Недвижимость, 10:35
Лавров выступает перед студентами МГИМО на 1 сентября. Трансляция Политика, 10:33
Что изменится в законах о недвижимости в сентябре 2023 года Недвижимость, 10:29
Политика ,  
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Лавров выступает перед студентами МГИМО на 1 сентября. Трансляция

Сергей Лавров выступил перед студентами МГИМО на 1 сентября
Глава МИДа Сергей Лавров традиционно проводит встречу с первокурсниками МГИМО в День знаний

Теги
Сергей Лавров МГИМО