Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 73,8 (-0,83) Инвестиции, 31 авг, 14:12
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 87,83 (-0,92) Инвестиции, 31 авг, 14:12
США потратят $250 млн на борьбу с отчаянием в обществе на фоне пандемии Общество, 09:14 Почему в Бразилии не стоит обсуждать карнавал, девушек и фавелы РБК Стиль и glo, 09:07 Пандемия затормозила сделку с Норвегией на поставку SSJ100 Бизнес, 09:05 Восемь рисков для белорусской экономики. Что важно знать Экономика, 09:05 Суд арестовал акции Башкирской содовой компании Общество, 09:04 Интервью Анатолия Сердюкова РБК. Главное Политика, 09:00 Сердюков — РБК: «Мы достигли дна и должны выходить из ситуации» Политика, 09:00 Смартфоны с поворотными экранами: тренд из 2000-х возвращается Индустрия 4.0, 09:00  Прокуратура завела три дела после разлива топлива в Норильске Общество, 08:59 Видео удара Хары по лицу Кучерова клюшкой в матче Кубка Стэнли Спорт, 08:34 Как Victoria’s Secret и Kohl’s возвращают свои позиции — Bloomberg Pro, 08:25 В ООН запросили дополнительную информацию о водоснабжении Крыма Общество, 08:15 «Тампа-Бэй» Кучерова вышел в полуфинал Кубка Стэнли Спорт, 08:14 Трамп допустил революцию в США в случае победы Байдена Политика, 08:10
Политика ,  
0 

Интервью Анатолия Сердюкова РБК. Главное

Глава авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков рассказал, зачем госкорпорации компания с долгами в полтриллиона, какие контракты сорвала пандемия и нужна ли России смена элит. Главное из интервью с ним — в обзоре РБК
Анатолий Сердюков
Анатолий Сердюков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

О работе в пандемию

«Первые две-три недели нужно было потратить время на обеспечение условий безопасности. А потом уже все выстроилось: вышли на уровень, когда продолжали работу 60–67% сотрудников наших предприятий. Но на какие-то мысли это, конечно, натолкнуло. Выяснилось, что есть часть людей, отсутствие которых не сильно сказалось на нашей работе. Оптимизационные мероприятия затронут в основном административно-управленческий персонал — в среднем сокращения планируются на 8–10%. Существенная часть портфеля корпорации — это военные заказы. Пандемия на них не сильно влияет априори. Обязательства по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству продолжают выполняться. В части гражданской авиации, действительно, пандемия внесла коррективы. Но говорить о потерях рано, мы рассчитываем на восстановление рынка. Безусловно, пандемия потребовала от нас дополнительных расходов, связанных с обеспечением безопасности персонала на рабочих местах. В ОДК затраты на обеспечение защиты персонала от коронавируса, санитарную обработку помещений составили порядка 500 млн руб.».

Сердюков — РБК: «Мы достигли дна и должны выходить из ситуации»
Политика
Анатолий&nbsp;Сердюков

О долгах и новой стратегии ОАК

«Долг ОАК [составляет] порядка 530 млрд руб. Если мы не будем контролировать финального производителя, то можем оказаться в достаточно сложной ситуации. Наше ценообразование сильно влияет на конечную стоимость готовой продукции. И, соответственно, их умение и желание продвигать эту технику сказывается на нашей загрузке. В мае была утверждена программа финансового оздоровления ОАК. До 2035 года ОАК должна будет провести значительную оптимизацию. Ее суммарный эффект за 15 лет составит более 300 млрд руб. Это внедрение новых цифровых технологий, перенос части мощностей, сокращение избыточных площадей, реализация непрофильных активов».

Что такое ОАК

Объединенная авиастроительная корпорация объединяет такие предприятия, как «Иркут» и ОКБ им. Яковлева (разработчики МС-21), «Гражданские самолеты Сухого» (разработчик Sukhoi Superjet 100), ОКБ Сухого (разработчик Су-57), ОКБ МиГ (разработчик МиГ-35) и многие другие. На предприятиях, входящих в ОАК, занято более 90 тыс. человек, указано на ее официальном сайте.

Возглавляет корпорацию Юрий Слюсарь. По итогам 2019 года, согласно отчетности по МСФО (.pdf), выручка ОАК составила 351 млрд руб., снизившись более чем на 14% к предыдущему году, а убытки компании удвоились, превысив 60 млрд руб.

О продаже земель

Читайте на РБК Pro
Как экономические потрясения меняют привычные схемы поведения людей Как загадочный стартап намерен создать квантовый компьютер быстрее Google Как подстроиться под новые модели потребления — рекомендации Nielsen Инструменты Lean-менеджмента: кайдзен-сессия

«Наши коллеги из «РТ-Капитала» обследовали значительную часть имущественного комплекса ОАК — почти 10 тыс. га земли, объекты капитального строительства площадью 7,4 млн «квадратов». Есть немало активов, которые давно потеряли значение для отрасли. Например, в районе станции метро «Динамо» в Москве большая территория. Аэродрома на Ходынке, как известно, нет уже давным-давно. Также есть целый ряд невостребованных объектов социальной инфраструктуры по всей стране. По нашим оценкам, реализация непрофилей может принести более 15 млрд руб. в течение ближайших десяти лет».

Об истребителе «МиГ»-«Сухой» и сверхзвуковом бизнес-джете

«Конечно, будем создавать [истребитель шестого поколения]. Возможно, так и будет — истребитель производства «МиГ»-«Сухой». Но пока все в стадии обсуждений, о деталях рано говорить.

[При создании сверхзвукового гражданского лайнера] будут использованы наработки Туполева и опыт других конструкторских школ — «Сухого», «МиГ». Исследовательский проект ведет ЦАГИ. По сути, на площадке ОАК идет «сборка» различных заделов и перспективных наработок, оформление проекта перспективного сверхзвукового самолета второго поколения. Cоздавать сверхзвуковой гражданский лайнер нового поколения имеет смысл только как новый самостоятельный продукт для новой рыночной ниши. Безусловно, возьмут часть заделов, наработки по двигателям [Ту-160], конструктивную какую-то часть. Но это не то что взяли бомбардировщик, насверлили иллюминаторов и полетели. У военных разработок своя специфика: свои особенности сверхзвукового режима полета, специфические конструкторские решения по планеру. Разместить комфортный пассажирский салон в грузовых отсеках проблематично. Есть еще множество деталей — от систем жизнеобеспечения полета до режимов работы двигателей. Военный самолет также не вписывается в международные гражданские нормы ни по уровню шума, ни по эмиссии. Стоимость полета на сверхзвуке значительно выше, чем на обычном самолете. Поэтому речь все-таки о сегменте бизнес-перевозок. По разным оценкам, в том числе международным, мировой спрос на сверхзвуковые бизнес-джеты может составить порядка 400 штук на сумму $30–50 млрд».

О международных проектах

«Договор о совместном проектировании тяжелого вертолета AHL для китайского рынка еще в конце прошлого года был парафирован и готов к подписанию. Однако эпидемия коронавируса внесла свои коррективы.

Вертолеты типа Ми-8/171 будут собираться в Казахстане на базе Авиаремонтного завода № 405. Мы в декабре прошлого года подписали соглашение на поставку 17 машинокомплектов. Рассчитываем, что первые два вертолета типа Ми-8 будут собраны и переданы казахстанским заказчикам до конца текущего года».

О президентских выборах и выходе на пенсию

«Голосовал «за» [поправки в Конституцию]. Мы находимся в непростом периоде развития страны, смена руководства сейчас точно не нужна. Это будет хуже, чем мы можем себе представить. Я за стабильность. Через пять лет я, возможно, уйду на пенсию».

Об Илоне Маске

«У нас, как видите, бизнесменов, желающих серьезно инвестировать в авиапромышленность, пока нет. Вы слышали о ком-то, кто очень хочет заняться и его не пускают, не дают возможности? До того, как был создан «Ростех», состояние российской авиационной промышленности было, мягко говоря, удручающим. То есть она, по сути, развалилась. Что надо было делать в той ситуации — ждать своего Илона Маска? Тогда были такие времена, сейчас — такие люди, послезавтра еще будут какие-то проблемы. К тому времени, пока появятся какие-то особенные люди или условия поменяются, уже нечего будет собирать. Специалистов просто не останется, и все. Они же могут уходить на пенсию, уходить вообще.Только благодаря тому, что собрали все в одни руки, что-то начало получаться. Сейчас государство понимает, кому помогает, и заточено под решение определенных задач. Мы выпускаем и вертолеты, и самолеты, и SSJ100 появился, новые боевые машины. А так бы этого не было вообще».

Автор: Инна Сидоркова
Теги: «Ростех», Анатолий Сердюков, ОАК
Материалы по теме
Сердюков начал ревизию «слабого звена» российского авиапрома
Политика
Сергей Чемезов – РБК: «Закрыть полностью страну технически невозможно»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter