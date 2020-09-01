Интервью Анатолия Сердюкова РБК. Главное

Что такое ОАК



Объединенная авиастроительная корпорация объединяет такие предприятия, как «Иркут» и ОКБ им. Яковлева (разработчики МС-21), «Гражданские самолеты Сухого» (разработчик Sukhoi Superjet 100), ОКБ Сухого (разработчик Су-57), ОКБ МиГ (разработчик МиГ-35) и многие другие. На предприятиях, входящих в ОАК, занято более 90 тыс. человек, указано на ее официальном сайте.



Возглавляет корпорацию Юрий Слюсарь. По итогам 2019 года, согласно отчетности по МСФО (.pdf), выручка ОАК составила 351 млрд руб., снизившись более чем на 14% к предыдущему году, а убытки компании удвоились, превысив 60 млрд руб.

О продаже земель

«Наши коллеги из «РТ-Капитала» обследовали значительную часть имущественного комплекса ОАК — почти 10 тыс. га земли, объекты капитального строительства площадью 7,4 млн «квадратов». Есть немало активов, которые давно потеряли значение для отрасли. Например, в районе станции метро «Динамо» в Москве большая территория. Аэродрома на Ходынке, как известно, нет уже давным-давно. Также есть целый ряд невостребованных объектов социальной инфраструктуры по всей стране. По нашим оценкам, реализация непрофилей может принести более 15 млрд руб. в течение ближайших десяти лет».

Об истребителе «МиГ»-«Сухой» и сверхзвуковом бизнес-джете

«Конечно, будем создавать [истребитель шестого поколения]. Возможно, так и будет — истребитель производства «МиГ»-«Сухой». Но пока все в стадии обсуждений, о деталях рано говорить.

[При создании сверхзвукового гражданского лайнера] будут использованы наработки Туполева и опыт других конструкторских школ — «Сухого», «МиГ». Исследовательский проект ведет ЦАГИ. По сути, на площадке ОАК идет «сборка» различных заделов и перспективных наработок, оформление проекта перспективного сверхзвукового самолета второго поколения. Cоздавать сверхзвуковой гражданский лайнер нового поколения имеет смысл только как новый самостоятельный продукт для новой рыночной ниши. Безусловно, возьмут часть заделов, наработки по двигателям [Ту-160], конструктивную какую-то часть. Но это не то что взяли бомбардировщик, насверлили иллюминаторов и полетели. У военных разработок своя специфика: свои особенности сверхзвукового режима полета, специфические конструкторские решения по планеру. Разместить комфортный пассажирский салон в грузовых отсеках проблематично. Есть еще множество деталей — от систем жизнеобеспечения полета до режимов работы двигателей. Военный самолет также не вписывается в международные гражданские нормы ни по уровню шума, ни по эмиссии. Стоимость полета на сверхзвуке значительно выше, чем на обычном самолете. Поэтому речь все-таки о сегменте бизнес-перевозок. По разным оценкам, в том числе международным, мировой спрос на сверхзвуковые бизнес-джеты может составить порядка 400 штук на сумму $30–50 млрд».

О международных проектах

«Договор о совместном проектировании тяжелого вертолета AHL для китайского рынка еще в конце прошлого года был парафирован и готов к подписанию. Однако эпидемия коронавируса внесла свои коррективы.

Вертолеты типа Ми-8/171 будут собираться в Казахстане на базе Авиаремонтного завода № 405. Мы в декабре прошлого года подписали соглашение на поставку 17 машинокомплектов. Рассчитываем, что первые два вертолета типа Ми-8 будут собраны и переданы казахстанским заказчикам до конца текущего года».

О президентских выборах и выходе на пенсию

«Голосовал «за» [поправки в Конституцию]. Мы находимся в непростом периоде развития страны, смена руководства сейчас точно не нужна. Это будет хуже, чем мы можем себе представить. Я за стабильность. Через пять лет я, возможно, уйду на пенсию».

Об Илоне Маске

«У нас, как видите, бизнесменов, желающих серьезно инвестировать в авиапромышленность, пока нет. Вы слышали о ком-то, кто очень хочет заняться и его не пускают, не дают возможности? До того, как был создан «Ростех», состояние российской авиационной промышленности было, мягко говоря, удручающим. То есть она, по сути, развалилась. Что надо было делать в той ситуации — ждать своего Илона Маска? Тогда были такие времена, сейчас — такие люди, послезавтра еще будут какие-то проблемы. К тому времени, пока появятся какие-то особенные люди или условия поменяются, уже нечего будет собирать. Специалистов просто не останется, и все. Они же могут уходить на пенсию, уходить вообще.Только благодаря тому, что собрали все в одни руки, что-то начало получаться. Сейчас государство понимает, кому помогает, и заточено под решение определенных задач. Мы выпускаем и вертолеты, и самолеты, и SSJ100 появился, новые боевые машины. А так бы этого не было вообще».