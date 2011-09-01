Лидер партии "Правое дело" миллиардер Михаил Прохоров в День знаний выступил на торжественной церемонии в Концертном зале им.Чайковского перед новоиспеченными студентами Финансового университета при правительстве (бывшая Финансовая академия) и дал первокурсникам несколько дельных жизненных советов. Сам политик окончил этот университет в 1989г.

М.Прохоров попросил студентов не идти в чиновники, а начинать взрослую жизнь с бизнеса. Он признался, что в некотором смысле является членом "финансовой мафии" - группы людей, к которым большинство граждан России относятся негативно.

Политик пригласил первокурсников в ряды "финансовой мафии", предупредив, что на этом пути их ждет много трудностей. "Всю жизнь вас будет сопровождать зависть", - заявил миллиардер. М.Прохоров пожелал студентам "зажигать по жизни" в хорошем смысле этого слова, отметив, что именно на этом поприще он добился наибольших успехов.

В кулуарах мероприятия он повторил основные тезисы программы "Правого дела", заявив об острой необходимости развития транспортной инфраструктуры и инвестиций в "качественного человека", обеспеченного хорошей медициной и образованием.

"Высшему образованию не хватает понимания того, что мир изменился. Раньше основой были фундаментальные знания, теперь они меняются каждые пять-семь лет. Нужно это понимать и поддерживать креативных студентов и методы образования", - отметил политик.

М.Прохоров также положительно отозвался о предложении президента РФ Дмитрия Медведева, согласно которому российские миллиардеры из списка Forbes должны проводить в школах уроки успешности.

"Я уже это делаю, меня агитировать не нужно", - констатировал он, добавив, что в настоящее время читает лекции не только в своем родном вузе, но также в Московском государственном университете им.М.В.Ломоносова и на экономических факультетах других вузов. "Поэтому мы школу поддерживаем, и президент прав. Если люди не только из списка Forbes, а вообще известные люди начнут преподавать в школе, атмосфера там, конечно, изменится", - заключил М.Прохоров.