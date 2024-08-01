TRT Haber назвал число обменянных Россией и странами Запада заключенных

Всего было обменяно 26 заключенных, содержавшихся в семи государствах. Россия получила десять человек, Германия — 13, а США — троих, пишет канал. Обмен и посредничество подтвердила турецкая разведка

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Крупнейшая за последние годы операция по обмену 26 заключенными состоялась в Анкаре при посредничестве турецкой разведки, сообщает TRT Haber.

По данным канала, в ее рамках были обменяны заключенные, содержавшиеся в учреждениях семи государств. Россия получит десять человек, Германия — 13, США — троих, сообщает TRT Haber.

Заключенных перевозили в Турцию из США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии в общей сложности на семи самолетах. Два борта прибыли из США, по одному прилетело в Анкару из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России, пишет канал.

Национальная разведывательная организация (Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT) Турции выпустила заявление, в котором подтвердила обмен.

«Наша организация сыграла важную посредническую роль в этой операции по очистке, которая является наиболее масштабной за последний период», — сказано в сообщении.

Среди обменянных, как сообщает канал, были содержавшиеся в России журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, американский морпех Пол Уилан и бывший глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин (признан иноагентом). Также в обмене участвовали бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков, приговоренный в Германии к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, и помилованный в Белоруссии приговоренный к расстрелу немец Рико Кригер.

По данным источника CNN, семья одного из обменянных заключенных уже прибыла в Вашингтон, где ожидает встречи с президентом США Джо Байденом.

Российские власти пока воздержатся от комментариев по теме обмена заключенными в Турции, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне сообщений об этом.