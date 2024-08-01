Следственные действия против главы «Военторга» по делу о хищениях. Видео
Главу «Военторга» (эту должность с 2012 года занимает Владимир Павлов) задержали по делу о хищениях при поставках Минобороны армейских несессеров. По версии следствия, руководитель предприятия и его соучастники продали эту продукцию министерству, «экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 млн руб.».
По данным «РИА Новости», суд накануне арестовал имущество фигурантов дела. На причастность к хищениям будет проверен бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков, который подозревается в растрате при поставках продуктов в армию, пишет ТАСС.
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