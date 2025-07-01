Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина

Более четверти мужчин сталкивались с ситуацией, когда женщина пришла на встречу ради ужина, а не следуя зову сердца, показал опрос ВЦИОМ. Социологи увидели распад доверия в романтических отношениях

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ВЦИОМ провел опрос, посвященный экономике романтических отношений. В центре внимания исследования социологов был вопрос о практике, когда женщина идет на обед или ужин с мужчиной, не будучи заинтересованной в романтических отношениях с ним, но рассчитывая, что он оплатит ее счет. Как отметили во ВЦИОМ, в современном обществе женщинам с таким поведением навешивают ярлык «тарелочница».

Согласно опросу социологов, такая модель поведения распространена в обществе: так, о том, что с ними случалась подобная ситуация, заявили 28% опрошенных мужчин (69% заявляют, что не сталкивались с подобным). При этом женщин, признавших, что ходили на такие встречи, среди опрошенных только 9%, а 90% утверждают, что они никогда так не делали.

«Такой разрыв можно объяснить как нежеланием женщин признавать подобные факты, так и разницей в интерпретациях, восприятии намерений», — объяснили во ВЦИОМ расхождение в цифрах. Мужчина может воспринимать нейтральное поведение женщины как отсутствие интереса, хотя она просто не давала ложных сигналов, так же мужчины могли рассчитывать на мгновенный «результат» после угощения ужином, поэтому были разочарованы, допустили эксперты аналитического центра.

При этом в целом мнение опрошенных по поводу того, предосудительна ли такая практика, разделилось пополам: считают и не считают ее таковой по 44% россиян, независимо от пола. Чуть больше (50%) тех, кто негативно относится к этой практике, — в «поколении цифры» (рожденные в 2001 году и позже), чуть меньше (40%) среди младших миллениалов (рожденные с 1992 по 2000 год). ВЦИОМ также обратил внимание, что мужчины осуждают «свидания ради ужина» одинаково часто, независимо от того, случалось ли с ними такое, а вот на мнение женщин влияет личный опыт. Так, среди женщин, которые ходили на подобные встречи, 58% не считают такую практику предосудительной.

Социологи также задавали открытый вопрос о причинах негативного и нейтрального отношения к такой ситуации. Так, 57% противников «тарелочниц» говорили, что «это обман», что это трата времени и использование другого человека в корыстных целях. Еще 38% апеллировали к морали и говорили, что такое поведение неправильно, ненормально, безнравственно, мерзко и т.д.

Не считающие поведение «тарелочниц» предосудительным говорили, что это просто приятное времяпрепровождение, что оно приносит эмоции, удовольствие и что на таких встречах обоим приятно (30%). «Время такое, почему бы и нет, если всех устраивает, обговорено заранее, каждый знает, на что идет», — еще 14% респондентов давали примерно такие ответы. Наконец, еще 12% заявляли, что это выбор человека и дело каждого.

Эксперты ВЦИОМ отметили, что их данные показывают два разных ценностных взгляда на отношения между полами. Для одних свидание ассоциируется с началом отношений, для других — это просто способ провести время.

Как делить счет Почти две трети опрошенных заявили, что общий счет в ресторане должен оплачивать мужчина, а 17% — что его нужно делить пополам. При этом больше всего сторонников разделения счета среди «младших миллениалов» (рожденных с 1992 по 2000 год) — 26%, и «поколения цифры» — 23%.

В целом авторы исследования отметили, что традиционная модель поведения выстраивалась по схеме: мужчина ухаживает и платит, а женщина отвечает взаимностью или отказывается от знаков внимания. Однако сейчас свидания стали массовой практикой и их значение меняется. При этом старые и новые установки ведут к конфликту, в результате которого женщина может оказаться в зоне риска обвинений, а мужчина может почувствовать себя обманутым. «В результате сама идея искренности теряет устойчивость: никто не может быть уверен, зачем именно другой пришел... Это про распад доверия в романтических отношениях», — указали исследователи ВЦИОМ.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров сказал РБК, что все вышеперечисленное ведет к изменению взаимоотношений между полами, которое обнаруживается в ответах молодых мужчин по поводу того, что счет следует делить пополам. «Старшему поколению это кажется неправильным, но работает же! Процесс переформатирования отношений мужчины и женщины в обществе позднего модерна продолжается, и то, что вчера казалось немыслимым, сегодня становится нормальным. Что периодически вызывает ностальгию по «добрым старым временам», но зато отбивает аппетит у желающих поужинать за чужой счет!» — резюмирует социолог.

Психолог Екатерина Музыка считает, что мужчины действительно стали чаще сталкиваться с ситуацией, когда женщины приходят на свидания просто хорошо провести время, поужинать и не имеют далекоидущих романтических планов: «Если исследовать приложения для знакомств, то заметно, что все больше в описании у мужчин мелькают фразы «тарелочницы мимо». И да, здесь мужчины чувствуют себя использованными и теряют доверие».

Психолог Ольга Панасик считает, что практика оплаты счета «как символ маскулинности и галантности» слишком плотно укоренился в обществе, и вряд ли быстро уступит место относительно свежей идее платить всегда 50 на 50. «Мы можем встречать такие взгляды и это прекрасно, естественное разнообразие. В своей практической работе я не вижу тренда на ухудшение взаимодействия между мужчинами и женщинами», — заявила РБК Панасик.

При этом она призывает не путать это с ситуацией, когда есть первичный интерес, но через несколько свиданий женщина понимает, что он пропал. Такая ситуация естественна и урона отношениям между полами не наносит. По оценке психолога, практика похода женщин на свидание «ради ужина» встречается достаточно редко, чтобы говорить о том, что нужны новые стандарты. При этом она отмечает, что появляется все больше женщин, готовых платить за себя, чтобы не быть должной, сохранить автономию и не формировать ожидания. Также появляется и больше пар с раздельным бюджетом и не планирующим заводить общий. Происходит это не из-за проблем доверия, а из-за того, что и мужчины и женщины пересматривают свои ожидания, возможности и хотят сохранить финансовую и иную независимость. «Скорее всего, это не приведет к тому, что все будут платить пополам всегда и будут иметь в браке разные бюджеты. Но количество таких случаев будет расти и дальше», — заключает психолог.