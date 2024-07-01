Глава «Гражданской инициативы» сообщил о взломе Telegram мошенниками
Председатель партии «Гражданская инициатива», первый министр экономики современной России (1992–1993) Андрей Нечаев сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram (свыше 8 тыс. подписчиков), где недавно появились посты с просьбой отправить средства на помощь российским бойцам в зоне спецоперации.
Так, в опубликованных этой ночью и этим утром постах политик якобы сообщат о сложностях со сбором средств на помощь раненым военным и просит помочь в покупке необходимых вещей «для захвата территорий». К постам прикреплены ссылки на криптокошелек.
«Мой аккаунт взломан, посты не мои, пытаемся что-то сделать», — сказал РБК Нечаев.
В телеграм-канале партии «Гражданская инициатива» призвали не отправлять средства на криптокошелек мошенников, отметив, что партия собирает пожертвования только через официальный сайт. «Наша команда работает над восстановлением доступа к каналу Андрея Алексеевича. Приносим извинения за накладку», — говорится в сообщении.
Нечаев родился в феврале 1953 года в Москве. В 1975 году с отличием окончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «экономическая кибернетика», в 1978 году — аспирантуру экономического факультета МГУ. В годы учебы возглавлял экономико-математическую школу при экономическом факультете МГУ, занимался комсомольской работой.
С 1979 года работал в Центральном экономико-математическом институте (ЦЭМИ), а с 1986 года — в Институте экономики и прогнозирования научно-технического прогресса, входящих в структуру Академии наук СССР. С ноября 1991 года по февраль 1992 года — первый заместитель министра экономики и финансов РСФСР/России Егора Гайдара. С 19 февраля 1992 года по 25 марта 1993 года — министр экономики России. Нечаев возглавил ведомство после разделения Министерства экономики и финансов на две самостоятельные структуры.
В апреле 1993 года постановлением правительства был назначен президентом государственного предприятия «Российская финансовая корпорация» (РФК). С июля 2003 года — генеральный директор ОАО «РФК». В 2013 году стал основателем политической партии «Гражданская инициатива» и был избран ее председателем. В 2020 году партия находилась на грани ликвидации — Верховный суд вынес определение о приостановке деятельности партии из-за нарушений в уставе. После того, как партию покинул бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков (признан иноагентом), Нечаев был переизбран председателем и Минюст отменил временную приостановку деятельности партии.