Глава «Гражданской инициативы» сообщил о взломе Telegram мошенниками

Мошенники взломали аккаунт Telegram лидера партии «Гражданская инициатива» и разместили ссылки на криптокошелек под предлогом помощи военным в зоне спецоперации. Нечаев пытается восстановить доступ к аккаунту

Андрей Нечаев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Председатель партии «Гражданская инициатива», первый министр экономики современной России (1992–1993) Андрей Нечаев сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram (свыше 8 тыс. подписчиков), где недавно появились посты с просьбой отправить средства на помощь российским бойцам в зоне спецоперации.

Так, в опубликованных этой ночью и этим утром постах политик якобы сообщат о сложностях со сбором средств на помощь раненым военным и просит помочь в покупке необходимых вещей «для захвата территорий». К постам прикреплены ссылки на криптокошелек.

«Мой аккаунт взломан, посты не мои, пытаемся что-то сделать», — сказал РБК Нечаев.

В телеграм-канале партии «Гражданская инициатива» призвали не отправлять средства на криптокошелек мошенников, отметив, что партия собирает пожертвования только через официальный сайт. «Наша команда работает над восстановлением доступа к каналу Андрея Алексеевича. Приносим извинения за накладку», — говорится в сообщении.