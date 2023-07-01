Белый дом «умеренно поддержал» идею модифицировать солнечные лучи

В Белом доме «умеренно поддержали» изучение возможностей солнечной геоинженерии в борьбе с изменением климата, но сейчас в США не планируют подобных программ. Ученые предупреждают о последствиях для экологии

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Белый дом США выразил «умеренную поддержку» идее так называемой модификации солнечного излучения (solar radiation modification, SRM), которая предусматривает возможность блокирования солнечных лучей, чтобы ограничить их воздействие на Землю и замедлить процесс глобального потепления, пишет Politico.

SRM — противоречивая концепция. Ее принцип состоит в искусственном воспроизведении естественного процесса, когда облака или частички вулканических извержений отражают солнечную радиацию и уменьшают ее попадание на Землю. Как отмечает Politico, SRM потенциально может помочь в борьбе с изменением климата, но некоторые ученые предупреждают о последствиях, связанных с изменением химического состава атмосферы.

В 44-страничном отчете Белого дома, опубликованном 30 июня, говорится, что администрация Джо Байдена открыта для возможности изучения SRM. Однако, подчеркивает Politico, это не означает, что власти готовы к каким-то новым решениям, связанным с запуском этого процесса, который иногда называют геоинженерией (направленным воздействием на климат для борьбы с потеплением). В документе говорится, что сейчас «нет планов по созданию комплексной исследовательской программы, посвященной модификации солнечного излучения». Однако даже если Белый дом настроен к идее SRM скептически, сама реакция властей США имеет значение, отмечает Politico

В документе Белого дома власти рассматривают несколько возможных способов ограничения воздействия солнечных лучей на поверхность Земли. Один из них предусматривает распыление в стратосфере атмосферного аэрозоля — мельчайших твердых частиц, которые будут отражать солнечный свет, благодаря чему температура на Земле понизится. Похожий процесс происходит во время извержения вулканов. Ученые Гернот Вагнер из Гарвардского университета и Уэйк Смит из Йеля ранее отмечали, что на реализацию этого плана понадобится $2–2,5 млрд в год. Среди возможных последствий специалисты называли истощение озонового слоя в атмосфере и засуху в странах Африки и Азии.

В январе 2022 года более 60 ученых из разных стран предупредили, что планы уменьшить последствия глобального потепления, в том числе при помощи SRM, могут быть опасными, и призвали правительства запретить проекты в этой области.

Научный руководитель Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН, заведующий кафедрой физики атмосферы физического факультета МГУ Игорь Мохов сообщил РБК, что подобные проекты предлагаются давно. «Впервые это было предложено российским ученым Михаилом Ивановичем Будыко еще в начале 1970-х годов. Похожий эффект возникает при вулканических извержениях: пепел мешает солнечным лучам проникать и нагревать планету», — сказал он.

Мохов также предупредил о последствиях для экологии. «В свое время мы просчитывали на климатической модели разные сценарии и пришли к выводу, что если начинать эти процессы, то прекращать их нельзя, иначе эффект будет хуже, чем если ничего не трогать, будут резкие изменения климата. Главное — мы можем столкнуться с плохо прогнозируемыми последствиями, это и проблемы с озоновым слоем, и кислотные дожди», — рассказал он.