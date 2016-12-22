ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,40 62,50 EUR Нал. 74,05 72,86 USD Бирж. 62,77 -0,03 EUR Бирж. 73,29 +0,64 USD ЦБ. 62,76 -0,53 EUR ЦБ. 72,99 -0,10 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6353,30 -46,70 IMOEX 2295,95 +2,03% RTSI 1154,16 +2,58% Brent 79,50 +2,41% DJIA 24271,41 +0,23% Nasdaq 7510,30 +0,09%
Британские власти отрепетировали сценарий на случай смерти Елизаветы II
Лента новостей
Сборная России объявила состав на матч 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании 15:51, Спорт Британские власти отрепетировали сценарий на случай смерти Елизаветы II 15:46, Политика Грабитель-рецидивист сбежал из французской тюрьмы на вертолете 15:28, Общество Порошенко заверил моряков в возвращении украинского флота в Севастополь 15:23, Политика В Москве после захвата заложника в «Дикси» возбудили уголовное дело 15:20, Общество Игра: кто придумал знаменитую футбольную кричалку «оле-оле» 15:17, Спецпроект РБК Спорт Покоритель Ближнего Востока: кто выведет Хорватию в четвертьфинал ЧМ-2018 15:14, Спорт Путин, Трамп и китайские санкции: что будет с рублем на следующей неделе 15:12, Quote В Москве полиция задержала захватившего заложницу в «Дикси» мужчину 14:41, Общество На западе США мужчина напал с ножом на мигрантов 14:24, Общество Разная игра, одинаковый результат: Месси и Роналду вылетели в один день 14:19, Спорт Туроператор «Аврора БГ» заявил об отмене чартеров в Болгарию и Черногорию 14:18, Общество СМИ анонсировали переход Криштиану Роналду в «Ювентус» 14:05, Спорт Госдеп США эвакуировал из Китая 11 сотрудников диппредставительств 13:49, Политика В Грузии автобус с российскими туристами упал в овраг 13:04, Общество «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 12:59, РБК и Schneider Electric Мужчина взял в заложники сотрудника магазина «Дикси» на севере Москвы 12:37, Общество Артем Дзюба пообещал «умереть на поле» в матче с Испанией 12:35, Спорт Игрок «Реала» с собакой по кличке Месси: кого нужно опасаться у Испании 12:25, Спорт Совет по оборонным закупкам Индии одобрил соглашение о покупке С-400 12:18, Политика Иерусалим: город специй, уличной еды и авантюрных рецептов 11:45, РБК и Минтуризма Израиля​ СМИ назвали наиболее вероятное место для встречи Путина и Трампа 11:39, Политика В небе над авиабазой Хмеймим в Сирии уничтожили несколько беспилотников 11:38, Политика Основной защитник сборной Испании получил травму перед матчем с Россией 11:37, Спорт В России повысили акцизы на сигареты 11:30, Экономика Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу 11:13, Спецпроект РБК Спорт Испанцы готовятся к серии пенальти: что Черчесов противопоставит фавориту 11:07, Спорт В Анапе почти сто человек эвакуировали из-за пожара в гостинице 11:06, Общество
Британские власти отрепетировали сценарий на случай смерти Елизаветы II
Политика, 15:46
0
Британские власти отрепетировали сценарий на случай смерти Елизаветы II
Члены британского правительства провели тайную репетицию первого дня после смерти королевы Елизаветы II. В ходе нее они придумали, что будет делать каждый из них во время национального траура
Елизавета II (Фото: David Davies / PA / AP)

Тайная репетиция, в которой приняли участие заместитель Терезы Мэй Дэвид Лидингтон, министр внутренних дел Саджид Джавид, глава палаты общин Андреа Лидсом, а также глава шотландской администрации Дэвид Манделл, получила кодовое название Castle Dove. В ходе нее представители правительства обсуждали, когда премьер-министр будет делать первые заявления после смерти королевы Елизаветы II, сообщает The Times.

Помимо этого, члены кабинета разрабатывали план своих действий на время десятидневного национального траура. Предполагается, что 600 человек после смерти монарха соберутся в Букингемском дворце, чтобы принять участие в объявлении имени нового короля. После этого тело покойной будет четыре дня лежать в Вестминстерском дворце, а ее преемник отправится в Шотландию и Уэльс.

Серьезного повода для проведения учений в последние недели не было. Известно лишь, что на этой неделе 92-летняя королева отказалась от посещения службы в соборе Святого Павла из-за недомогания.

Елизавета II находится на троне с 1952 года. Последним умершим королем Великобритании стал ее отец Георг VI, который правил страной 16 лет.

Нынешняя королева — самый долгоправящий монарх в истории Соединенного Королевства. До нее рекорд принадлежал королеве Виктории, находившейся на троне с 1837 по 1901 год.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Елизавета II , королева
Главное
Порошенко заверил моряков в возвращении украинского флота в Севастополь Политика
Материалы по теме
Королева Великобритании утвердила выход страны из ЕС Политика
Королева Елизавета II направила Путину поздравления с Днем России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter