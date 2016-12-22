Британские власти отрепетировали сценарий на случай смерти Елизаветы II

Члены британского правительства провели тайную репетицию первого дня после смерти королевы Елизаветы II. В ходе нее они придумали, что будет делать каждый из них во время национального траура

Елизавета II (Фото: David Davies / PA / AP)

Тайная репетиция, в которой приняли участие заместитель Терезы Мэй Дэвид Лидингтон, министр внутренних дел Саджид Джавид, глава палаты общин Андреа Лидсом, а также глава шотландской администрации Дэвид Манделл, получила кодовое название Castle Dove. В ходе нее представители правительства обсуждали, когда премьер-министр будет делать первые заявления после смерти королевы Елизаветы II, сообщает The Times.

Помимо этого, члены кабинета разрабатывали план своих действий на время десятидневного национального траура. Предполагается, что 600 человек после смерти монарха соберутся в Букингемском дворце, чтобы принять участие в объявлении имени нового короля. После этого тело покойной будет четыре дня лежать в Вестминстерском дворце, а ее преемник отправится в Шотландию и Уэльс.

Серьезного повода для проведения учений в последние недели не было. Известно лишь, что на этой неделе 92-летняя королева отказалась от посещения службы в соборе Святого Павла из-за недомогания.

Елизавета II находится на троне с 1952 года. Последним умершим королем Великобритании стал ее отец Георг VI, который правил страной 16 лет.

Нынешняя королева — самый долгоправящий монарх в истории Соединенного Королевства. До нее рекорд принадлежал королеве Виктории, находившейся на троне с 1837 по 1901 год.