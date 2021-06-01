Китайским семьям разрешат иметь троих детей

Власти КНР позволят китайским семьям иметь троих детей. Это необходимо для сокращения убыли населения, но убедить городской средний класс рожать больше без серьезных стимулов вряд ли удастся, предупреждают эксперты

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Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 31 мая разрешило китайским семьям иметь троих детей. Дата вступления решения в силу пока не названа. Председательствовал на заседании генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин. Как сообщает агентство Xinhua, инициатива должна обеспечить долгосрочный сбалансированный рост населения, а «активное реагирование на старение населения напрямую связано с развитием страны и благосостоянием народа, а также является важной мерой для достижения высококачественного развития экономики».

Что сейчас происходит с населением Китая

С конца 1970-х годов в Китае проводилась политика «одна семья — один ребенок», нарушение которой каралось разнообразными штрафами, некоторые послабления имелись для жителей сельской местности. С 2013 года официально было разрешено иметь двоих детей тем парам, в которых один из супругов являлся единственным ребенком у родителей, с 2016 года разрешение было распространено на все семьи.

В последние годы в стране ускорился процесс старения населения, напоминает Xinhua. Согласно последней переписи, проведенной в 2020 году, в Китае насчитывалось 1,411 млрд человек. С предыдущей переписи 2010 года оно увеличилось на 72 млн. ООН прогнозирует, что население КНР достигнет пика в 2025 году — 1,45 млрд, а потом пойдет на убыль и к 2050 году составит 1,4 млрд. Прогнозируется, что Индия сможет перегнать Китай по численности населения к 2030 году.

Согласно последней переписи, средний размер семейного домохозяйства составлял 2,62 человека, что на 0,48 меньше, чем в 2010 году. Семейные домохозяйства продолжали сокращаться из-за увеличения мобильности населения и из-за того, что молодые люди после брака жили отдельно от родителей в улучшенных условиях, говорится в официальных результатах переписи. Из общего населения 723 млн (51,24%) — мужчины, 688 млн (48,76%) — женщины. Но дальнейшее старение оказало давление на долгосрочное сбалансированное развитие населения, указано в результатах переписи.