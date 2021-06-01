Китайским семьям разрешат иметь троих детей

«В первые годы реформ было понятно, что китайская экономика слишком слаба, чтобы выдержать давление того населения, которое уже имелось и должно было появиться. По оценкам демографов, политика «одна семья — один ребенок» предотвратила рождение примерно 350–400 млн человек. Эта политика была основана на трезвой оценке экономических ресурсов. Сейчас можно спорить о том, было это правильно или нет, но многие решения дают целебный краткосрочный эффект, а через десятилетие начинают вызывать сожаление», — сказал РБК Александр Ломанов, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) им. Е.М. Примакова. В 1980–1990-е трудоустройство было важнейшей проблемой Китая, потом страна начала богатеть, и стало ясно, что эта политика работает уже сама по себе — дети не рождаются не из-за запрета, а из-за того, что городской средний класс не может позволить себе иметь детей, продолжает Ломанов. Сейчас перепись населения показала, что демографический переход начнется через десять лет и население начнет сокращаться, объяснял он принятое ЦК КПК решение.
Как демография влияет на экономику
Некоторые китайские эксперты уже несколько лет выступают за ослабление ограничений рождаемости. В пользу таких инициатив, в частности, высказывался экономист Цай Фан, вице-президент Академии общественных наук КНР. По мнению Цая, Китаю требуется дополнительная рабочая сила, правительству стоит также повышать доступность детсадов и создавать инфраструктуру, чтобы семьи хотели заводить детей. После того как власти разрешили китайцам заводить двоих детей, по крайней мере 50% семей все равно не стали этого делать, указал Цай.
В апреле Народный банк Китая опубликовал доклад, в котором призвал снять ограничения в области демографической политики, чтобы не проиграть экономическую гонку США. В докладе приводились подсчеты ООН, указывающие, что между 2019 и 2050 годами население США увеличится на 50 млн, а население Китая за этот срок сократится на 32 млн.
Однако в долгосрочной перспективе стимулирование рождаемости все равно не сможет остановить ее снижение, считает Цай. Рост населения, утверждает он, как правило, проходит через три стадии. Первая — высокая рождаемость, высокая смертность и низкие показатели экономического роста. Вторая — высокая рождаемость, низкая смертность и высокие темпы экономического роста. Третья — низкая рождаемость, низкая смертность и низкие темпы экономического роста. В итоге лучшее, что может сделать Китай, — замедлить темпы убывания рабочей силы, но не повернуть этот тренд вспять. В будущем двигателями китайской экономики должны стать реформы государственных и общественных институтов, чтобы подстегнуть бизнес-активность, а также вложения в человеческий капитал (здравоохранение, образование), чтобы увеличить производительность труда.
Политика «одна семья — три ребенка» вряд ли подстегнет рождаемость, считает эксперт американского Института мировой экономики Петерсона (PIIE) Джейкоб Киркегаард. «Реальность такова, что коэффициент рождаемости в Азии падает даже быстрее, чем в англосаксонских странах», — отметил эксперт, обозначив несколько причин, объясняющих это. Во-первых, доля детей, рожденных вне брака, в странах Азии значительно ниже, чем в ЕС (примерно 41%) или в США (40%). По словам Киркегаарда, это является следствием законодательных норм, ограничивающих права женщин, которые родили детей вне брака. Во-вторых, значительная доля женщин в азиатских странах имеют образование и не станут брать на себя дополнительные домашние обязанности, не получив соответствующую материальную поддержку.
«Запретить легко, а приказать невозможно. То же самое происходит в других странах, поэтому сейчас ведущие китайские ученые и экономисты обсуждают те же меры, что и Россия, — материнский капитал, расширенный доступ к бесплатному образованию, так как городской средний класс нуждается в серьезных стимулах, чтобы появлялось много детей. Так что максимальным успехом объявленной меры будет сокращение темпов падения населения, обеспечить стабилизацию будет практически невозможно», — считает Ломанов.
Цай Фан — один из первых экономистов, констатировавших, что Китай перешел так называемую точку Льюиса, когда переток рабочей силы из сельской местности в города иссякает, а размер оплаты труда начинает быстро расти. Как отмечал Цай, модель роста китайской экономики завязана на так называемом демографическом бонусе, то есть во многом обеспечена ростом численности рабочей силы в целом и миграции избыточной рабочей силы из сельской местности в более производительный промышленных сектор в городах. Это привело к снижению коэффициента демографической нагрузки (число людей нетрудоспособного возраста на 1 тыс. граждан трудоспособного возраста), а также к увеличению сбережений (часть дохода, не потраченная на текущее потребление). Дешевый и неограниченный поток рабочей силы позволяет компаниям получать высокий доход с капитала и вкладывать его в инвестиции. Высокий уровень сбережений тоже создает предпосылки для капиталовложений и инвестиций.
По подсчетам Цая, еще в 2004 году в экономике Китая образовался недостаток рабочей силы. В 2010 году точка Льюиса была пройдена, а численность китайского населения старше 15 и младше 59 лет достигла пика. «То, что было предсказано экономической теорией, становится реальностью: нехватка рабочей силы, сокращение доходов с капитала и сокращение сбережений приведут к снижению темпов роста экономики», — предупреждал Цай.