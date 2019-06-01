США начали запрашивать у подающих на визу ссылки на соцсети

США начали запрашивать у подающих на визу ссылки на соцсети

В новых бланках на получение виз появился перечень основных социальных сетей, где заявители должны указать свои аккаунты

Фото: Ting Shen / ТАСС

Подающие на американскую визу теперь должны предоставлять имена страниц в социальных сетях, сообщает The Hill со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Отмечается, что информацию об аккаунтах нужно будет предоставлять вместе с другой персональной информацией. При этом заявители могут сказать, что у них нет социальных сетей. Однако, если эта информация будет не достоверной, то им грозят «серьезные иммиграционные последствия», указал представитель Госдепа.

Издание указывает, что изменения вступили в силу в пятницу, 31 мая, после одобрения новых бланков. Пока в новых формах указаны только названия основных социальных сетей, однако позднее заявители смогут предоставить информацию обо всех сайтах, которые они используют.

«Это будет жизненно важным инструментом для того, чтобы не допустить террористов, угрозы общественной безопасности и других опасных личностей к иммиграционным преимуществам и американской земле», — отметил чиновник.