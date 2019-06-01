США начали запрашивать у подающих на визу ссылки на соцсети

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,43 +0,26 EUR Бирж. 73,04 +0,49 Brent 64,68 -4,25% USD Нал. 65,94 64,89 EUR Нал. 73,67 72,67 USD ЦБ 65,38 +0,33 EUR ЦБ 72,84 +0,42 EUR/USD 1,1167 +0,0038 BTC/USD Бирж. 8 541,60 +8,20 IMOEX 2 665,33 +0,22% RTSI 1 287,09 +0,04% DJIA 24 815,04 -1,41% Nasdaq 7 453,15 -1,51%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 65,38 (+0,33) Quote, 31 мая, 12:48
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 72,84 (+0,42) Quote, 31 мая, 12:48
Шереметьево сообщило о продолжающихся второй день задержках с багажом Общество, 23:12 Нидерланды попросили Малайзию прояснить слова о роли России в гибели MH17 Политика, 23:02 В горах Карачаево-Черкесии турист погиб при падении с канатной дороги Общество, 22:50 Москвичи сообщили о нападении активистов антиалкогольного движения Общество, 22:46 Хорошо ли вы спите. Тест РБК и Philips, 22:45 США начали запрашивать у подающих на визу ссылки на соцсети Политика, 22:02 Финал Лиги чемпионов по футболу. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Онлайн Спорт, 22:00 Стабильности не существует: как создать сеть бургерных РБК и «Билайн» Бизнес, 21:41 При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек Общество, 21:32 Серена Уильямс проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос» Спорт, 21:31 Рособрнадзор сообщил об атаках на ресурсы ЕГЭ Общество, 21:17 В Роспотребнадзоре оценили слова врача Толоконской о пользе клещей Общество, 21:01 Тренеры «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» объявили стартовые составы на финал ЛЧ Спорт, 21:00 Карен Хачанов третий раз подряд вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Спорт, 20:29
Политика ,  
0 
США начали запрашивать у подающих на визу ссылки на соцсети
В новых бланках на получение виз появился перечень основных социальных сетей, где заявители должны указать свои аккаунты
Фото: Ting Shen / ТАСС

Подающие на американскую визу теперь должны предоставлять имена страниц в социальных сетях, сообщает The Hill со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Отмечается, что информацию об аккаунтах нужно будет предоставлять вместе с другой персональной информацией. При этом заявители могут сказать, что у них нет социальных сетей. Однако, если эта информация будет не достоверной, то им грозят «серьезные иммиграционные последствия», указал представитель Госдепа.

Издание указывает, что изменения вступили в силу в пятницу, 31 мая, после одобрения новых бланков. Пока в новых формах указаны только названия основных социальных сетей, однако позднее заявители смогут предоставить информацию обо всех сайтах, которые они используют.

Политика
Посольство США анонсировало подорожание туристических виз для россиян

«Это будет жизненно важным инструментом для того, чтобы не допустить террористов, угрозы общественной безопасности и других опасных личностей к иммиграционным преимуществам и американской земле», — отметил чиновник.

О том, что заявителям вскоре придется предоставлять данные о своих соцсетях, Госдеп сообщил весной прошлого года. Инициативу должно было одобрить административно-бюджетное управление. В 2017 году президент США Дональд Трамп подписал распоряжение об усилении проверок иностранцев, въезжающих в Соединенные Штаты.

Автор: Юлия Выродова
Теги: визы, Америка, социальные сети
Материалы по теме
США пригрозили лишить виз сотрудников Международного уголовного суда
Политика
Посольство США анонсировало подорожание туристических виз для россиян
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter