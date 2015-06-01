Парламенту Австралии предложили легализовать гей-браки

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Австралии Билл Шортен в понедельник, 1 июня, внес на рассмотрение парламента законопроект о легализации в стране однополых браков, сообщает Reuters.

«Законы нашей страны должны дать нам надежду. Наши законы должны сказать нашим детям, во что мы верим. Наши законы должны показать иностранцам, кто такие австралийцы. <…> Время пришло», — сказал Шортен, выступая в парламенте.

Против легализации гей-браков в стране выступает премьер Австралии Тони Эбботт. Он отметил, что правительство в первую очередь сосредоточено на принятии закона о бюджете, который должен помочь малому бизнесу. По его словам, не время отвлекаться на законы о гей-браках. В то же время он признал, что «однополый брак — серьезная проблема».

Сторонники однополых браков в рядах правительства заявили, что будут добиваться поддержки законопроекта во второй половине года, после обсуждения бюджета.

Опрос, проведенный в минувшем году агентством Crosby-Textor, показал, что легализацию гей-браков в стране поддерживают более 70% австралийцев.

​Агентство подчеркивает, что инициатива австралийской оппозиции последовала вслед за референдумом в Ирландии, на котором большинство жителей страны проголосовали за легализацию однополых браков.