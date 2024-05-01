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Политика ,  
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В Стамбуле на первомайских акциях задержали 210 человек

В Стамбуле задержали 210 участников первомайской демонстрации
Власти Стамбула вновь не согласовали проведение первомайской акции на площади Таксим, протестующие пытались прорваться на нее. Против них применили слезоточивый газ, демонстранты в ответ кидались камнями

В Стамбуле на первомайских акциях задержали 210 человек
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В Стамбуле задержали 210 человек за попытки прорваться на закрытую площадь Таксим и нападениями на полицейских, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

«В День труда и солидарности 1 мая в Стамбуле были задержаны 210 человек, которые проигнорировали предупреждения, попытались продвинуться к площади Таксим и напали на наших полицейских», — сказал он (цитата по Hürriyet). Ранения получили 28 правоохранителей.

Профсоюзы и общественно-политические объединения проводят массовые акции в Турции. На этом фоне полиция усилила меры безопасности и перекрыла автомобильное движение на части улиц, в их числе дорога к площади Таксим. Издание ранее сообщило о столкновениях участников первомайской акции и полицейских. Последние применили слезоточивый газ и резиновые пули против желающих прорваться к Таксим. Протестующие в ответ бьют камнями и флагами по полицейским.

Первое массовое первомайское шествие на площади Таксим в Стамбуле состоялось в 1976 году и было организовано профсоюзными объединениями. Спустя год более 30 человек были убиты во время демонстрации: неизвестные открыли по ним огонь из соседних зданий, некоторые из присутствовавших также погибли из-за давки, образовавшейся на площади. Ни один из преступников так и не был пойман и привлечен к ответственности. С тех пор площадь была закрыта для праздников. Ее вновь открыли в 2000 году, однако в 2013 году доступ к ней на праздники снова был запрещен.

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София Шошина София Шошина
Турция Стамбул задержания первомайские демонстрации
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