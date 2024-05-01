В Стамбуле на первомайских акциях задержали 210 человек
В Стамбуле задержали 210 человек за попытки прорваться на закрытую площадь Таксим и нападениями на полицейских, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
«В День труда и солидарности 1 мая в Стамбуле были задержаны 210 человек, которые проигнорировали предупреждения, попытались продвинуться к площади Таксим и напали на наших полицейских», — сказал он (цитата по Hürriyet). Ранения получили 28 правоохранителей.
Профсоюзы и общественно-политические объединения проводят массовые акции в Турции. На этом фоне полиция усилила меры безопасности и перекрыла автомобильное движение на части улиц, в их числе дорога к площади Таксим. Издание ранее сообщило о столкновениях участников первомайской акции и полицейских. Последние применили слезоточивый газ и резиновые пули против желающих прорваться к Таксим. Протестующие в ответ бьют камнями и флагами по полицейским.
Первое массовое первомайское шествие на площади Таксим в Стамбуле состоялось в 1976 году и было организовано профсоюзными объединениями. Спустя год более 30 человек были убиты во время демонстрации: неизвестные открыли по ним огонь из соседних зданий, некоторые из присутствовавших также погибли из-за давки, образовавшейся на площади. Ни один из преступников так и не был пойман и привлечен к ответственности. С тех пор площадь была закрыта для праздников. Ее вновь открыли в 2000 году, однако в 2013 году доступ к ней на праздники снова был запрещен.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники