ФРГ подала на Италию в суд ООН из-за спора о нанесенном нацистами ущербе

В своем иске Германия утверждает, что Рим продолжет позволять жертвам нацистских военных преступлений подавать запросы о компенсации из Берлина, хотя в 2012 году Международный суд ООН постановил, что это незаконно

Фото: Salvatore Di Nolfi / EPA / ТАСС

Германия подала в Международный суд ООН (ICJ) на Италию из-за споров о возмещении нанесенного нацистами во время Второй мировой войны ущерба, говорится в сообщении суда.

«ФРГ <...> возбудила в международном суде дело против Италии из-за того, что она (Италия), предположительно, не смогла соблюсти ее (Германии) юрисдикционный иммунитет как суверенного государства», — сказано в сообщении.

Германия ссылается на решение суда от 2012 года, доказывающее наличие у страны юридического иммунитета от исков в иностранных судах от жертв нацизма. Однако, согласно постановлению итальянского конституционного суда от 2014 года, обязанность следовать решению 2012 года зависит от принципа правовой защиты фундаментальных прав в соответствии с конституционным правом страны.

В Берлине отметили, что «итальянские национальные суды с 2012 года рассмотрели значительное количество новых исков против Германии в нарушение суверенного иммунитета Германии». Решения 2014 года в рамках как минимум 15 судебных разбирательств принимались относительно претензий к Германии из-за «поведения германского рейха во время Второй мировой войны», сказано в германском иске.

«В своем запросе Германия просит суд, в частности, обязать Италию гарантировать, что немецкая собственность, отмеченная в заявлении, не будет выставлена на открытом аукционе до вынесения судом решения», — говорится в документе. Помимо этого Берлин желает, чтобы Рим дал гарантию покончить с судебными разбирательствами и в полной мере возместил уже нанесенный ущерб.

С начала Второй мировой войны Италия, во главе с фашистским лидером Бенито Муссолини, воевала на стороне стран «оси», куда также входили Германия и Япония. Муссолини арестовали в июле 1943 года, после этого новое итальянское правительство заключило перемирие с США и Великобританией, а также объявило войну Германии. Берлин капитулировал 9 мая 1945 года в 0:43 по мск.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии. Нормы предусматривают ответственность за нарушение запрета на публичное отождествление «целей, решений и действий» руководства и военных СССР и нацистской Германии, а также стран «оси» в ходе Второй мировой войны. Штраф будет назначен в том числе за отрицание решающей роли советского народа в победе над Германией.

За первое нарушение граждане получат штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб. либо арест на срок до 15 суток, должностные лица — штраф в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб., юрлица — от 10 тыс. до 50 тыс. руб. В случае повторного правонарушения размер штрафа увеличится, а юрлицам может грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Запрет на приравнивание целей и идей СССР и Германии во Второй мировой войне «в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ либо при размещении информации с использованием интернета» был введен еще 1 июля 2021 года.