Посол России объяснил кризис в отношениях с США фразой о медведе в клетке

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,62 +0,17 EUR Бирж. 72,51 +0,43 Brent 72,85 +1,07% USD Нал. 65,38 63,82 EUR Нал. 73,14 71,42 USD ЦБ 64,63 -0,06 EUR ЦБ 72,31 +0,11 EUR/USD 1,1220 +0,0043 BTC/USD Бирж. 5 593,00 +109,00 IMOEX 2 559,32 -0,41% RTSI 1 248,39 -0,52% DJIA 26 588,88 +0,13% Nasdaq 8 106,44 -0,68%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,18%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,18%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 64,63 (-0,06) Quote, 30 апр, 12:18
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 72,31 (+0,11) Quote, 30 апр, 12:18
Театр им. Моссовета сообщил о болезни Виктора Сухорукова Общество, 00:36 Посол России объяснил кризис в отношениях с США фразой о медведе в клетке Политика, 00:17 Зеленский встретился с главой украинской церкви Московского патриархата Политика, 00:14 «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинале Лиги чемпионов Спорт, 00:08 Минздрав предложил запретить отрицать существование ВИЧ-инфекции Общество, 00:04 В Венесуэле отключили вещание CNN и Би-би-си Политика, 30 апр, 23:41 В Госдуме сообщили о назначении Мезенцева без обсуждения с депутатами Политика, 30 апр, 23:30 МИД Украины выразил протест из-за центров выдачи паспортов жителям ДНР Политика, 30 апр, 23:25 Выступление коуча Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан Общество, 30 апр, 23:16 WADA получило более 2 тыс. образцов из московской лаборатории Общество, 30 апр, 23:03 Советник Трампа поставил ультиматум приближенным Мадуро Политика, 30 апр, 22:55 В Киеве объяснили показ ролика с картой Украины без Крыма Политика, 30 апр, 22:42 Цукерберг показал новый дизайн Facebook Технологии и медиа, 30 апр, 22:27 СМИ сообщили о 37 пострадавших во время массовых протестов в Каракасе Политика, 30 апр, 22:16
Политика ,  
0 
Посол России объяснил кризис в отношениях с США фразой о медведе в клетке
Анатолий Антонов прочитал в американском институте лекцию о кризисе в отношениях между Россией и США. Ключевым событием он назвал период распада СССР и последующие за этим события, когда «медведь вырвался из клетки»
Анатолий Антонов (Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости)

Посол России в США Анатолий Антонов, выступая в Университете Пенсильвании, назвал нынешний уровень российско-американских отношений не отвечающим интересам обеих стран и заявил о необходимости искать общий язык. Текст вступления посла посольство опубликовало на своей странице в Facebook.

В частности, рассуждая о причинах нынешнего кризиса в отношениях между странами, Антонов обратил внимание на период распада СССР. Он отметил, что эти времена были для России трудными, поскольку «мы слишком доверяли внешнему миру, рассчитывали на помощь и готовность других стран создать единую и неделимую безопасность», где «каждый будет иметь равные права и обязанности».

Однако, отметил посол, тогда преобладал другой подход. «Желание строить отношения с нашей страной не как с равноправным членом мирового сообщества, а скорее в зависимости от нашей готовности изменить нашу внутреннюю жизнь в соответствии с западными стандартами и идти по пути США во внешних делах», — пояснил Антонов.

Дальнейшие события в отношениях между странами посол описал цитатой американского писателя и журналиста Криса Кантана. «Глобалисты заманили медведя в ловушку в 1991 году, когда СССР рухнул. Однако вместо того, чтобы подружиться с медведем, они посадили его в клетку, а затем морили его голодом, пытали и унижали его в течение следующих восьми лет. Именно тогда медведь разорвал клетку и дал отпор», — процитировал Антонов.

Посол подчеркнул, что Россия в течение всей своей тысячелетней истории всегда проводила независимую внешнюю политику и намеревается принимать соответствующем меры для укрепления своего суверенитета и далее. «Мы, конечно, не делаем это за счет безопасности других стран, в том числе США», — заверил он.

Антонов напомнил, что и Россия, и США являются ядерными державами, и в интересах обеих стран найти общий язык. «Понятно, что у наших стран еще есть серьезные разногласия. Но Москва всегда исходила из того, что для поддержания мира Россия и США могут и должны найти общий язык. Как крупнейшие ядерные державы, мы несем особую ответственность за безопасность на планете», — сказал посол, посетовав, что прогресса в отношениях между странами пока достичь не удалось.

«Наша готовность к откровенному и профессиональному разговору по всем спорным вопросам не находит положительного ответа», — сказал Антонов. Он призвал Вашингтон «отойти от конфронтации, искать компромиссы и способы примирения». «Цель состоит в том, чтобы развивать равные, взаимовыгодные отношения, которые будут отвечать интересам как русских, так и американцев. Мы готовы к такой работе», — заключил он.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: посольство, Анатолий Антонов, Пенсильвания
Материалы по теме
Посольство России связало приговор Бутиной с «параноидальной русофобией»
Политика
Посольство США сочло абсурдным указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР
Политика
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter