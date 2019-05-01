Посол России объяснил кризис в отношениях с США фразой о медведе в клетке

Анатолий Антонов прочитал в американском институте лекцию о кризисе в отношениях между Россией и США. Ключевым событием он назвал период распада СССР и последующие за этим события, когда «медведь вырвался из клетки»

Анатолий Антонов (Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости)

Посол России в США Анатолий Антонов, выступая в Университете Пенсильвании, назвал нынешний уровень российско-американских отношений не отвечающим интересам обеих стран и заявил о необходимости искать общий язык. Текст вступления посла посольство опубликовало на своей странице в Facebook.

В частности, рассуждая о причинах нынешнего кризиса в отношениях между странами, Антонов обратил внимание на период распада СССР. Он отметил, что эти времена были для России трудными, поскольку «мы слишком доверяли внешнему миру, рассчитывали на помощь и готовность других стран создать единую и неделимую безопасность», где «каждый будет иметь равные права и обязанности».

Однако, отметил посол, тогда преобладал другой подход. «Желание строить отношения с нашей страной не как с равноправным членом мирового сообщества, а скорее в зависимости от нашей готовности изменить нашу внутреннюю жизнь в соответствии с западными стандартами и идти по пути США во внешних делах», — пояснил Антонов.

Дальнейшие события в отношениях между странами посол описал цитатой американского писателя и журналиста Криса Кантана. «Глобалисты заманили медведя в ловушку в 1991 году, когда СССР рухнул. Однако вместо того, чтобы подружиться с медведем, они посадили его в клетку, а затем морили его голодом, пытали и унижали его в течение следующих восьми лет. Именно тогда медведь разорвал клетку и дал отпор», — процитировал Антонов.

Посол подчеркнул, что Россия в течение всей своей тысячелетней истории всегда проводила независимую внешнюю политику и намеревается принимать соответствующем меры для укрепления своего суверенитета и далее. «Мы, конечно, не делаем это за счет безопасности других стран, в том числе США», — заверил он.