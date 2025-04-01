Путин назначил генерал-лейтенанта замглавы МЧС

Вячеслав Бутко до назначения занимал должность главы ростовского, ивановского МЧС. Также он работал начальником Академии государственной противопожарной службы МЧС России

Вячеслав Будко (Фото: АГПС МЧС России)

Генерал-лейтенант внутренней службы Вячеслав Бутко стал заместителем министра чрезвычайных ситуаций, следует из указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным.

До назначения Бутко занимал должность начальника Академии государственной противопожарной службы МЧС России. Согласно указу Путина его освободили от этой должности.

В 2018–2020 годах Бутко был главой ростовского МЧС, до этого — ивановского регионального управления.

Бутко — выпускник Московского высшего военного дорожного инженерного училища, в 2000 году продолжил свое образование, поступив в Академию гражданской защиты МЧС России. Родился он 18 сентября 1978 года в городе Тапа, Эстония.

В 2000 году Бутко начал службу в качестве офицера МЧС после окончания вуза. Бутко был назначен на должность командира аварийно-спасательной группы в 110-м учебном центре.