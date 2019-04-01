Зеленский сохранил лидерство после подсчета более 20% голосов

Центральная избирательная комиссия Украины обработала более 3 млн бюллетеней, тройка лидеров не изменилась

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Шоумен Владимир Зеленский набирает лидирует после обработки 20,9% бюллетеней на выборах президента Украины, свидетельствуют данные ЦИК.

За Зеленского проголосовали 29,97% (914,4 тыс. избирателей), следом за ним идет действующий президент Украины Петр Порошенко — 16,83% (513,5 тыс.), разрыв между ними составляет 13,14%. На третьем месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко» с 13,33% голосов (406,7 тыс.)

Итоговая явка составила 63,52%, сообщается на сайте избиркома. Это на 4,04% больше, чем в 2014-м (59,48%). Наибольшая доля избирателей проголосовала во Львовской области (68,8%), наименьшая в Закарпатской области — 46,99%.

Выборы президента Украины прошли 31 марта, избирательные участки были открыты с 08:00 до 20:00. В бюллетене были представлены 39 кандидатов, для победы в первом туре один из них должен набрать более 50% голосов.