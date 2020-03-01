В парламент Франции внесли вопрос о вотуме недоверия правительству

Эдуард Филипп (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Французская коммунистическая партия, Социалистическая партия и «Непокоренная Франция» внесли в парламент страны вопрос о вотуме недоверия правительству. Об этом в Twitter написал Жан-Люк Меланшон, лидер «Непокоренной Франции».

Еще один вопрос о вотуме недоверия вынесли республиканцы, передает BFM TV.

Это произошло после того, как премьер Эдуард Филипп объявил, что законопроект о пенсионной реформе в стране будет утвержден без голосования, передает Le Figaro. Выступая в Национальном собрании, он сослался на статью 49-3 Конституции, которая в исключительных случаях позволяет принимать законопроект без дебатов в парламенте.

Как отмечает RFI, Филипп таким образом рассчитывает избежать искусственного затягивания процедуры рассмотрения документа в парламенте. При этом у оппозиции почти нет шансов вынести правительству вотум недоверия, поскольку правящая партия «Вперед, Республика» располагает большинством в Национальном собрании.

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