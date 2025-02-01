На предприятии под Нижним потушили пожар, начавшийся из-за дронов

Тушение пожара в совокупности заняло три дня. В ночь на 29 января на предприятие упали обломки беспилотника

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Пожар на территории предприятия «СИБУР-Кстово» в Нижегородской области, начавшийся в ночь на 29 января после падения обломков беспилотника, полностью ликвидирован, сообщило главное управление МЧС.

Накануне там ликвидировали открытое горение.

О пожаре в промышленной зоне из-за атаки беспилотников в ночь на 29 января сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, но он не уточнил, о каком предприятии идет речь.

Позднее в «Сибур» РБК сообщили, что пожар произошел на предприятии компании в Кстово после падения обломков украинского дрона. Там добавили, что никто не пострадал.

«Сибур-Кстово» производит этилен, пропилен, бензол, ряд углеводородных фракций. Продукцию завода используют для изготовления материалов, необходимых в ЖКХ, строительстве, автопроме, медицине, а также для упаковки. Производственная мощность предприятия — более 770 тыс. т олефинов и 130 тыс. т ароматических соединений в год.

Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над тремя регионами, сообщило ранее Минобороны.

По информации ведомства, семь беспилотников уничтожили над Брянской областью и еще по одному — над территориями Белгородской и Саратовской областей.