На предприятии под Нижним потушили пожар, начавшийся из-за дронов
Пожар на территории предприятия «СИБУР-Кстово» в Нижегородской области, начавшийся в ночь на 29 января после падения обломков беспилотника, полностью ликвидирован, сообщило главное управление МЧС.
Накануне там ликвидировали открытое горение.
О пожаре в промышленной зоне из-за атаки беспилотников в ночь на 29 января сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, но он не уточнил, о каком предприятии идет речь.
Позднее в «Сибур» РБК сообщили, что пожар произошел на предприятии компании в Кстово после падения обломков украинского дрона. Там добавили, что никто не пострадал.
«Сибур-Кстово» производит этилен, пропилен, бензол, ряд углеводородных фракций. Продукцию завода используют для изготовления материалов, необходимых в ЖКХ, строительстве, автопроме, медицине, а также для упаковки. Производственная мощность предприятия — более 770 тыс. т олефинов и 130 тыс. т ароматических соединений в год.
Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над тремя регионами, сообщило ранее Минобороны.
По информации ведомства, семь беспилотников уничтожили над Брянской областью и еще по одному — над территориями Белгородской и Саратовской областей.
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