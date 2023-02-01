В Великобритании прошли крупнейшие демонстрации со времен Маргарет Тэтчер

Более полумиллиона британцев вышли на улицы, требуя индексации зарплат до уровня инфляции, которая перешагнула порог 10%. Пока правительство не готово изменить свою политику

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Как проходили протесты в Великобритании

Более 500 тыс. человек по всей Великобритании вышли на акции протеста 1 февраля из-за растущей стоимости жизни и попытки правительства премьер-министра Риши Сунака ужесточить правила проведения забастовок. Кабинет решился на это на фоне участившихся в конце 2022-го демонстраций работников госсектора, недовольных падением реальных доходов за последние годы из-за индексации зарплат ниже уровня инфляции. К началу 2023-го годовая инфляция превысила планку 10%.

Демонстрации в среду стали самыми масштабными с зимы 1978–1979 годов, известной как «зима несогласия». Тогда выступления фактически парализовали страну. Их итогом стал вотум недоверия лейбористскому правительству Джеймса Каллагана и внеочередные выборы, на которых победили консерваторы. Маргарет Тэтчер, возглавив кабинет, провела ряд законодательных инициатив, направленных на ослабление влияния профсоюзов, стоявших за забастовками.

Нынешнюю инициативу Сунака уже сравнивают с тогдашними действиями Тэтчер, а акции в среду — с недавними протестами во Франции, вызванными пенсионной реформой. В них приняли участие два британских профсоюза машинистов, из-за чего железнодорожное сообщение в стране было почти полностью парализовано. Десять из 14 операторов железнодорожного сообщения полностью прекратили работу, еще четыре — частично. Авиасообщение, несмотря на забастовку пограничников, пострадало в меньшей степени. В лондонском аэропорту Хитроу заявили, что пассажиры проходят процедуры с минимальными задержками.

Глава профсоюза «Национальный союз образования» (NEU) Мэри Бустед заявила, что акции протеста затронули 85% школ Англии и Уэльса, и обвинила правительство в неготовности к переговорам об индексации зарплат учителей. Аналогичные забастовки прошли в Шотландии. Члены Союза университетов и колледжей (UCU), объединяющего сотрудников 120 высших учебных заведений, начали 18-дневную серию пикетов, в которой принимают участие более 70 тыс. человек. По данным профсоюза, к пикетам присоединились и тысячи студентов, решивших поддержать своих преподавателей в их борьбе за повышение зарплат.

По данным Guardian, около 100 тыс. членов Союза государственных и коммерческих служб и почтальоны присоединились к протестам. В нескольких городах, включая Бристоль, Бирмингем, Глазго и Лондон, прошли масштабные митинги и демонстрации. В британской столице протестующие собрались в центре, в районе Вестминстер.

В течение недели к протестам должны подключиться и медики — с 6 февраля забастовку начинают сотрудники скорой помощи, их профсоюз Unison заявил о готовности 15 тыс. сотрудников уволиться 10 февраля, если их зарплаты не будут проиндексированы. Также с 6 февраля забастовку начнут и медсестры. Они уже выходили на акции протеста в декабре 2022 года, что произошло впервые в британской истории, указывает Bloomberg. К кампании планируют присоединиться другие врачи.

Британский конгресс тред-юнионов, объединяющий 48 профсоюзов, заявил о проведении 75 акций по всей стране, направленных против законопроекта, ужесточающего правила проведения забастовок.

Девушка держит плакат с текстом: «У меня 99 проблем, и сокращение финансирования образования — причина всех из них» (Фото: Toby Melville / Reuters)

В чем причина забастовок

Главным движущим фактором протеста стали экономические проблемы и многолетняя политика правительства, из-за которой реальные зарплаты сотрудников государственного сектора с годами уменьшались. В частности, указывает The Washington Post, зарплаты учителей с 2010 по 2022 год в реальном значении снизились на 10%, несмотря на индексации. В 2022 году британское правительство предложило многим работникам госсектора индексацию зарплат на уровне 4–5%, что означало падение их реальных доходов минимум на 5% на фоне двухзначной инфляции. Это вызвало недовольство профсоюзов, которые начали переговоры с властями о повышении индексации до 10%. Власти предложили провести десятипроцентную индексацию зарплат в 2024 году, объяснив отказ удовлетворить требования профсоюзов экономическими проблемами. Последних не устроила позиция оппонентов, и они начали забастовки. В частности, профсоюз учителей NEU в среду выдвинул ультиматум Министерству образования Великобритании, согласно которому оно должно представить «конкретные предложения по повышению заработной платы» до 28 февраля. В противном случае акции продолжатся. Только в среду, по оценкам профсоюза, на улицы вышли более 100 тыс. педагогов. По прогнозам Международного валютного фонда, экономику Великобритании в 2023 году ожидает рецессия, а уровень инфляции не опустится ниже 8%, что превышает прогнозы для других крупных стран с развитой экономикой.

Комментируя требования протестующих, официальный представитель Сунака заявил о желании правительства продолжить переговоры, отметив, что некоторые обсуждения были конструктивными. «Мы должны сбалансировать это (требования профсоюзов. — РБК) с необходимостью быть справедливыми по отношению ко всем налогоплательщикам, большинство из которых не работают в государственном секторе», — заявил он. Также представитель премьера сослался на данные МВФ, согласно которым инфляция в стране является наибольшей угрозой для зарплат британцев. По его словам, «правительство будет продолжать принимать ответственные меры для обеспечения справедливой оплаты труда работников государственного сектора, но также и доступные для налогоплательщиков».

Еще одной причиной забастовок стал законопроект, который должен регулировать минимальное число работников пожарной службы, медиков, машинистов, пограничников и учителей, которые должны продолжать работу, несмотря на объявление профсоюзами, в которых они состоят, забастовок. Сотрудники, которые будут участвовать в стачках, несмотря на решение о продолжении их работы в дни протестов, могут быть уволены. Такие меры, по мнению правительства, могли бы создать баланс между желанием профсоюзов устраивать акции протеста и необходимостью поддержки определенного уровня функционирования жизненно важных секторов. Глава Британского конгресса тред-юнионов Пол Новак, который организовал серию пикетов, в своей статье для The Mirror высказал опасения, что подобные предложения правительства могут быть в дальнейшем распространены на другие секторы и привести к тому, что британцы лишатся права на проведение забастовок.