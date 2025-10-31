В России вспоминают жертв теракта над Синаем. Что известно спустя 10 лет

В катастрофе погибли 25 детей в возрасте от двух до 17 лет. 1 ноября в России был объявлен национальный траур, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, откуда были родом большинство погибших, траур продлили на несколько дней. На фото - египетская поисково-спасательная команда переносит тело жертвы авиакатастрофы с вертолета гражданской полиции в машину скорой помощи в аэропорту Кабрит в Суэце, в 100 километрах к востоку от Каира, Египет, в субботу, 31 октября 2015 года