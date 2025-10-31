В России вспоминают жертв теракта над Синаем. Что известно спустя 10 лет
31 октября 2015 года во время взрыва пассажирского лайнера Airbus A321 в Египте погибли 224 человека, в том числе 27 детей (одному из них было всего 10 месяцев). Причиной авиакатастрофы признали теракт, ответственность за него взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГИЛ, признана террористической и запрещена в России). Как произошла катастрофа и как ее вспоминают - в фотогалерее РБК
Самолет Airbus-321 авиакомпании «Когалымавиа» с бортовым номером EI-ETJ осуществлял чартерный рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург под номером 7К-9268 31 октября 2015 года. На борту самолета находились 217 туристов и семь человек экипажа — представители России, Белоруссии и Украины. На фото — Airbus-321 совершает взлет
Через 23 минуты после взлета самолет пропал с радаров и перестал выходить на связь (на фото — стойка информации в аэропорту «Пулково»).
Вскоре стало известно, что самолет упал, а всего его пассажиры погибли. На фото — родственники пассажиров потерпевшего крушение самолета авиакомпании «Когалымавиа», в аэропорту Пулково, 31 октября 2015 года
Поисковые отряды обнаружили обломки самолета в центральной части Синайского полуострова, примерно в 50 км от города Нахль. Судя по тому, что детали фюзеляжа были разбросаны по территории протяженностью 13 км, Airbus был разрушен еще в воздухе. На фото - место крушения российского самолета Airbus A321, 1 ноября 2015 года
Среди первых версий катастрофы назывались техническая неисправность, внешнее воздействие и взрыв на борту. В руководстве авиакомпании «Когалымавиа» сказали, что такое могло произойти только в результате внешнего воздействия. 2 ноября 2015 года
В катастрофе погибли 25 детей в возрасте от двух до 17 лет. 1 ноября в России был объявлен национальный траур, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, откуда были родом большинство погибших, траур продлили на несколько дней. На фото - египетская поисково-спасательная команда переносит тело жертвы авиакатастрофы с вертолета гражданской полиции в машину скорой помощи в аэропорту Кабрит в Суэце, в 100 километрах к востоку от Каира, Египет, в субботу, 31 октября 2015 года
1 ноября тела погибших в катастрофе A321 начали доставлять в Санкт-Петербург, в течение пяти дней опознание жертв по внешним признакам было завершено. Через месяц все опознанные останки были выданы родственникам погибших, все неопознанные было решено захоронить в братской могиле на одном из петербургских кладбищ. На фото — мемориал жертвам авиакатастрофы Airbus A321 в аэропорту «Пулково». 1 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге, Россия
К мемориалу в «Пулково» начали приносить свечи, игрушки и цветы. 1 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге, Россия
17 ноября директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что на борту самолета сработало самодельное взрывное устройство и констатировал, что «однозначно это террористический акт». Президент распорядился найти и уничтожить причастных к атаке «в любой точке планеты» и дал указание усилить удары российской авиации в Сирии, «чтобы преступники поняли, что возмездие неизбежно». На фото — родственники прибывают на процедуру опознания в городской крематорий, куда были доставлены тела погибших в авиакатастрофе самолета Airbus A321 в Египте, 2 ноября 2015 года
Египетские власти долгое время отрицали теракт, в декабре 2015 года комиссия по расследованию причин катастрофы заявила о том, что у нее нет сведений, которые бы свидетельствовали «о незаконном вмешательстве или террористических действиях». Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси признал, что рейс 9268 был уничтожен взрывом, только в 2016 году. На фото — траурный стенд с фотографиями членов экипажа самолета Airbus A321, потерпевшего крушение в Египте, в офисе компании «Когалымавиа» (Metrojet), 2 ноября 2015 года
8 ноября 2015 года комиссия по расследованию причин авиакатастрофы А321 обнародовала итоги предварительного анализа записей обоих «черных ящиков». На записи параметрического самописца не нашлось информации об отказе систем и агрегатов самолета, а сама она прервалась в процессе набора лайнером высоты 9400 м. На фото - борт МЧС России, доставивший в аэропорт Пулково тела жертв авиакатастрофы самолета Airbus A321, 6 ноября 2015 года
СМИ со ссылкой на сотрудников аэропорта Шарм-эль-Шейха сообщали о серьезных систематических нарушениях правил безопасности аэропорта, неработающих сканерах и взятках сотрудников аэропорта в зоне досмотра багажа. В частности практически не осуществлялся досмотр транспорта, доставляющего к самолетам еду и топливо. На фото — похороны Тимура Миллера, погибшего в авиакатастрофе самолета Airbus A321 в Египте, на Большеохтинском кладбище, 6 ноября 2014 года
В Исаакиевском соборе провели молебен в память о погибших при крушении самолета Airbus A321. 8 ноября 2015 года
Как выяснилось спустя год после катастрофы, самодельное устройство с часовым механизмом было спрятано в хвостовой части самолета среди колясок, а пронести его мог сотрудник сервисной службы аэропорта. На фото - баннер с фотографиями погибших при крушении самолета Airbus А321, размещенный на Румболовой горе во Всеволжске, 29 октября 2016 года
Ответственность за теракт в итоге взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГИЛ, признана террористической и запрещена в России). После этого российская сторона прекратила регулярное авиасообщение с Египтом. Авиасообщение с египетскими курортами возобновили в 2021 году после усиления в аэропортах безопасности. На фото - памятник жертвам крушения самолета А321 над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года, открытый на Серафимовском кладбище на месте захоронения неопознанных останков жертв катастрофы, 28 октября 2017 года
Позже египетские власти сообщили о ликвидации главаря синайского крыла ИГИЛ Абу Дуаа аль-Ансара, который, по их данным, стоял за организацией теракта. В 2019 году один из боевиков организации рассказал, что взрыв помог спланировать датский террорист Базил Хассан. На фото — участники акции «Живой самолет» на Марсовом поле в память о погибших в катастрофе российского самолета А321 над Синайским полуостровом в 2015 году, 28 октября 2018 года
10 октября 2025 года память погибших почтили минутой молчания.
