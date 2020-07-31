Празднование Курбан-байрама в России во время пандемии. Фоторепортаж

Мусульмане отмечают главный в исламе праздник Курбан-байрам. Он знаменует окончание хаджа – паломничества к святыням в Мекке и Медине. В этом году из-за пандемии коронавируса молитву в Московской Соборной мечети провели без прихожан. Подобные решения приняли и в других регионах. В Татарстане празднование организовали на открытом воздухе. Как мусульмане России отметили Курбан-байрам – в фоторепортаже РБК