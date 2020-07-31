Празднование Курбан-байрама в России во время пандемии. Фоторепортаж
Мусульмане отмечают главный в исламе праздник Курбан-байрам. Он знаменует окончание хаджа – паломничества к святыням в Мекке и Медине. В этом году из-за пандемии коронавируса молитву в Московской Соборной мечети провели без прихожан. Подобные решения приняли и в других регионах. В Татарстане празднование организовали на открытом воздухе. Как мусульмане России отметили Курбан-байрам – в фоторепортаже РБК
Праздничный намаз в стенах Московской Соборной мечети прошел с участием имамов, муэдзинов и сотрудников мечети
Намаз у Санкт-Петербургской соборной мечети
Мусульмане у Санкт-Петербургской соборной мечети
Намаз у соборной мечети в городе Саки, Крым
Намаз в у соборной мечети «Ляля-Тюльпан» в Уфе, Башкирия
Мусульмане перед совершением намаза у мечети «Аль-Марджани» в Казани, Татарстан
Празднование Курбан-байрама в Соборной мечети Новосибирска провели за закрытыми дверями с участием только сотрудников и имамов
Верующие во время посещения кладбища после праздничного намаза в поселке Гюрюльдеук, Карачаево-Черкесия