Последствия наводнения в Венеции

В итальянской области Венето объявлено кризисное положение из-за сильных дождей и порывистого ветра. В Венеции уровень воды поднялся до 1,56 м. Затоплено три четверти исторического центра города. Власти сообщили о шести погибших, несколько десятков человек пострадали
Уровень воды в Венеции резко вырос из-за сильных дождей и штормового ветра, скорость которого в понедельник вечером достигала 100–130 км/ч
По последним данным, затопило 75% площади исторического центра города. Уровень воды в Венеции поднялся до 1,56 м, при этом критической считается отметка 1,3 м
Представители службы гражданской обороны области Венето сообщили о шести погибших и нескольких десятках раненых
Упавшие деревья повредили линии электропередачи, без света остаются примерно 160 тыс. человек. В Венето объявлено кризисное положение
Самая низкая точка Венеции — площадь Сан-Марко, именно там отмечен максимальный уровень затопления. Доступ на площадь полностью запрещен, магазины и кафе закрыты
Когда вода поднялась до отметки 1,5 м, было приостановлено движение основного вида общественного транспорта в Венеции — вапоретто (маршрутный теплоход, аналог речного трамвая)
Это наводнение одно из самых сильных в истории, рекордный уровень затопления был зафиксирован в 1966 году — 1,94 м. Несколько раз уровень воды поднимался выше 1,5 м
Стихия затронула еще несколько областей Италии: «красный» (высший) уровень метеоопасности объявлен в Лигурии, Фриули — Венеции-Джулии, Ломбардии и Трентино — Альто-Адидже
Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте распорядился мобилизовать все силы национальной службы гражданской обороны