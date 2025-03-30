Как мусульмане отмечают Ураза-байрам в Москве. Фоторепортаж

Мусульмане 30 марта начинают отмечать один из двух главных праздников в исламе — Ураза-байрам. Праздник разговения в честь завершения священного месяца Рамадан продлится три дня. Как он проходит в Москве — в фотогалерее РБК

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин

В Кабардино-Балкарии, Дагестане, Татарстане и некоторых других регионах России праздник всегда является нерабочим днем, однако поскольку в этом году он выпал на воскресенье, выходной в некоторых республиках перенесут.

В 2024 году Ураза-байрам отметили 10 апреля, в среду. Дата ежегодно меняется, так как ее определяют по лунному календарю.