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Как мусульмане отмечают Ураза-байрам в Москве. Фоторепортаж

Мусульмане в Москве отмечают Ураза-байрам
Мусульмане 30 марта начинают отмечать один из двух главных праздников в исламе — Ураза-байрам. Праздник разговения в честь завершения священного месяца Рамадан продлится три дня. Как он проходит в Москве — в фотогалерее РБК
Как мусульмане отмечают Ураза-байрам в Москве. Фоторепортаж

В Кабардино-Балкарии, Дагестане, Татарстане и некоторых других регионах России праздник всегда является нерабочим днем, однако поскольку в этом году он выпал на воскресенье, выходной в некоторых республиках перенесут.

В 2024 году Ураза-байрам отметили 10 апреля, в среду. Дата ежегодно меняется, так как ее определяют по лунному календарю.

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мультимедиа Москва мусульмане Ураза-Байрам
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