Как мусульмане отмечают Ураза-байрам в Москве. Фоторепортаж
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин
В Кабардино-Балкарии, Дагестане, Татарстане и некоторых других регионах России праздник всегда является нерабочим днем, однако поскольку в этом году он выпал на воскресенье, выходной в некоторых республиках перенесут.
В 2024 году Ураза-байрам отметили 10 апреля, в среду. Дата ежегодно меняется, так как ее определяют по лунному календарю.
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