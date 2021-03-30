Как в Индии проходит фестиваль красок Холи. Фоторепортаж

28 марта в Индии начался фестиваль Холи. Несмотря на запрет собираться группами, жители по всей стране выходят на улицы, поливают друг друга подкрашенной водой и распыляют цветные порошки из кукурузной муки. Как в этом году в отмечают праздник, символизирующий приход весны и победу добра над злом, — в фоторепортаже РБК