Как в Индии проходит фестиваль красок Холи. Фоторепортаж
28 марта в Индии начался фестиваль Холи. Несмотря на запрет собираться группами, жители по всей стране выходят на улицы, поливают друг друга подкрашенной водой и распыляют цветные порошки из кукурузной муки. Как в этом году в отмечают праздник, символизирующий приход весны и победу добра над злом, — в фоторепортаже РБК
28 марта жители Индии начали отмечать один из самых веселых праздников — фестиваль красок Холи. На следующий день власти ссообщили о самом высоком ежедневном приросте заболеваемости за пять месяцев. К 30 марта Индия занимает третью строчку по количеству случаев COVID-19
В некоторых городах власти официально запретили коллективно отмечать Холи и поручили полиции патрулировать улицы. Так поступили в Дели и Мумбаи, однако индийцев этот запрет не остановил
Мумбаи, 29 марта