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Как в Индии проходит фестиваль красок Холи. Фоторепортаж

28 марта в Индии начался фестиваль Холи. Несмотря на запрет собираться группами, жители по всей стране выходят на улицы, поливают друг друга подкрашенной водой и распыляют цветные порошки из кукурузной муки. Как в этом году в отмечают праздник, символизирующий приход весны и победу добра над злом, — в фоторепортаже РБК
Праяградж, 29 марта
Праяградж, 29 марта (Фото: Jitendra Prakash / Reuters)

28 марта жители Индии начали отмечать один из самых веселых праздников — фестиваль красок Холи. На следующий день власти ссообщили о самом высоком ежедневном приросте заболеваемости за пять месяцев. К 30 марта Индия занимает третью строчку по количеству случаев COVID-19

Калькутта, 29 марта
Калькутта, 29 марта (Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters)

В некоторых городах власти официально запретили коллективно отмечать Холи и поручили полиции патрулировать улицы. Так поступили в Дели и Мумбаи, однако индийцев этот запрет не остановил

Фото:P. Ravikumar / Reuters
Фото: P. Ravikumar / Reuters
Ченнай, 29 марта
Фото:Niharika Kulkarni / Reuters
Фото: Niharika Kulkarni / Reuters
Полицейский просит людей покинуть пляж Джуху, чтобы предотвратить массовые собрания во время фестиваля в Мумбаи, 29 марта
Фото:Tamal Shee / SOPA Images via ZUMA Wire / ТАСС
Фото: Tamal Shee / SOPA Images via ZUMA Wire / ТАСС
Калькутта, 29 марта
Фото:Anupam Nath / AP
Фото: Anupam Nath / AP
Гувахати, 29 марта
Фото:Niharika Kulkarni / Reuters
Фото: Niharika Kulkarni / Reuters

Мумбаи, 29 марта

Фото:Rupak De Chowdhuri / Reuters
Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters
Калькутта, 29 марта
Фото:Niharika Kulkarni / Reuters
Фото: Niharika Kulkarni / Reuters
Мумбаи, 29 марта
Фото:P. Ravikumar / Reuters
Фото: P. Ravikumar / Reuters
Ченнай, 29 марта
мультимедиа Индия Холи коронавирус
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