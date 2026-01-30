Какую технику Москва отправила на уборку снега. Фотогалерея
В Москве на уборку снега задействовали множество техники. Среди них — вакуумные электрические подметально-уборочные машины, погрузчики, лаповые погрузчики, колонны техники
Вакуумная электрическая подметально-уборочная машина ЗИСМ ВКМ 2020Э
Предназначена для круглогодичного использования. Зимой используется с фронтальной щеткой
и разбрасывателем твердого реагента. Очищает тротуары и территории около домов, раскидывает противогололедные материалы.
Вакуумная электрическая подметально-уборочная машина ЗИСМ ВКМ 2020Э
На городских улицах работает с 2025 года. Машина компактная, многофункциональная и маневренная. Работает от электродвигателя. Сейчас на улицах работает уже более 100 таких машин.
Малый фронтальный погрузчик
Предназначен для круглогодичного использования. Используется с ковшом. Осуществляет погрузочные работы, выполняет работы по круглогодичному содержанию дорог, тротуаров, дворовых территорий.
Фронтальный погрузчик
Также используется круглый год для погрузочных работ и содержания дорог, тротуаров, дворовых территорий.
Лаповый снегопогрузчик
Используется зимой. Занимается погрузкой в машины свежевыпавшего (уплотненного) снега, сколотого льда, предварительно собранного в валы.
Лаповый снегопогрузчик
Из-за высокой производительности у этой машины есть неофициальное название «золотые ручки». С помощью лапового механизма машина быстро собирает снег, после чего по транспортёру перемещает снег и загружает его в кузов самосвала.
Многофункциональная машина на автомобильном шасси
Используется зимой с передним отвалом или ротором для перекидки снега и с разбрасывателем твердого реагента. Очищает дороги от снега передним отвалом и перекидывает снег роторным оборудованием, распределяет твердые реагенты.
Специализированная колонна техники
Подметает и убирает дорогу на всю ширину проезжей части и обрабатывает ее противогололедными материалами.
