 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

Какую технику Москва отправила на уборку снега. Фотогалерея

Появились фотографии техники, которую Москва отправила на уборку снега
Сюжет
Новости Москвы

В Москве на уборку снега задействовали множество техники. Среди них — вакуумные электрические подметально-уборочные машины, погрузчики, лаповые погрузчики, колонны техники
Вакуумная электрическая подметально-уборочная машина ЗИСМ ВКМ 2020Э Предназначена для круглогодичного использования. Зимой&nbsp;используется с фронтальной щеткой и разбрасывателем твердого реагента. Очищает тротуары и территории около домов, раскидывает&nbsp;противогололедные&nbsp;материалы.
Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы

Вакуумная электрическая подметально-уборочная машина ЗИСМ ВКМ 2020Э

Предназначена для круглогодичного использования. Зимой используется с фронтальной щеткой
и разбрасывателем твердого реагента. Очищает тротуары и территории около домов, раскидывает противогололедные материалы.

Вакуумная электрическая подметально-уборочная машина ЗИСМ ВКМ 2020Э На городских улицах работает с 2025 года. Машина&nbsp;компактная, многофункциональная и маневренная. Работает от электродвигателя. Сейчас на улицах работает уже более 100 таких машин.
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вакуумная электрическая подметально-уборочная машина ЗИСМ ВКМ 2020Э

На городских улицах работает с 2025 года. Машина компактная, многофункциональная и маневренная. Работает от электродвигателя. Сейчас на улицах работает уже более 100 таких машин.

Малый фронтальный погрузчик Предназначен&nbsp;для круглогодичного использования.&nbsp;Используется с ковшом. Осуществляет погрузочные работы, выполняет работы по круглогодичному содержанию дорог, тротуаров, дворовых территорий.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Малый фронтальный погрузчик

Предназначен для круглогодичного использования. Используется с ковшом. Осуществляет погрузочные работы, выполняет работы по круглогодичному содержанию дорог, тротуаров, дворовых территорий.

Фронтальный погрузчик Также используется круглый год для погрузочных работ и содержания&nbsp;дорог, тротуаров, дворовых территорий.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Фронтальный погрузчик

Также используется круглый год для погрузочных работ и содержания дорог, тротуаров, дворовых территорий.

Лаповый снегопогрузчик Используется зимой. Занимается погрузкой в машины&nbsp;свежевыпавшего (уплотненного) снега, сколотого льда, предварительно собранного в валы.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Лаповый снегопогрузчик

Используется зимой. Занимается погрузкой в машины свежевыпавшего (уплотненного) снега, сколотого льда, предварительно собранного в валы.

Лаповый снегопогрузчик Из-за высокой производительности у этой машины есть неофициальное название &laquo;золотые ручки&raquo;. С помощью лапового механизма машина быстро собирает снег, после чего по транспортёру перемещает снег и загружает его в кузов самосвала.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Лаповый снегопогрузчик

Из-за высокой производительности у этой машины есть неофициальное название «золотые ручки». С помощью лапового механизма машина быстро собирает снег, после чего по транспортёру перемещает снег и загружает его в кузов самосвала.

Многофункциональная машина на автомобильном шасси Используется зимой&nbsp;с передним отвалом или ротором для перекидки снега и с разбрасывателем твердого реагента. Очищает дороги&nbsp;от снега передним отвалом и&nbsp;перекидывает&nbsp;снег&nbsp;роторным оборудованием, распределяет&nbsp;твердые&nbsp;реагенты.
Фото: Авилов Александр / АГН Москва

Многофункциональная машина на автомобильном шасси

Используется зимой с передним отвалом или ротором для перекидки снега и с разбрасывателем твердого реагента. Очищает дороги от снега передним отвалом и перекидывает снег роторным оборудованием, распределяет твердые реагенты.

Специализированная колонна техники Подметает и убирает дорогу&nbsp;на всю ширину проезжей части и обрабатывает ее&nbsp;противогололедными материалами.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Специализированная колонна техники

Подметает и убирает дорогу на всю ширину проезжей части и обрабатывает ее противогололедными материалами.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

«Агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare

Трамп выдвинул два требования к Ирану

Блокировка Google в 2026 году: опасения и реальность

Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов»

«Бэтмен» раскритиковал власти США. Видео

Теги
мультимедиа снег Москва уборка снега
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 29 янв, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 29 янв, 17:41
Цена серебра рухнула на 17% и опустилась ниже $100 за унцию Инвестиции, 13:45
Визовые центры Канады в России прекратили прием документов Политика, 13:45
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
Россияне стали чаще планировать отдых за границей на 23 февраля и 8 марта Недвижимость, 13:36
Большунова по ошибке заявили на гонку в Италии под флагом Казахстана Спорт, 13:33
Орешкин заявил, что школьные домашние задания потеряли смысл из-за ИИ Общество, 13:32
Минюст США конфисковал активы на $400 млн по делу криптомиксера Helix Крипто, 13:24
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
СК предъявил обвинения командиру БПЛА ВСУ Бровди по 46 эпизодам Политика, 13:24
Reuters узнал, что компания Anthropic вступила в конфликт с Пентагоном Технологии и медиа, 13:21
Автор музыки для «Юноны и Авось» подписал соглашение с Apple после судов Общество, 13:18
Орешкин заявил, что Запад использует финансовую систему как оружие Финансы, 13:18
Орешкин предположил, как изменится доля G7 в мировой экономике Экономика, 13:13
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Какую технику Москва отправила на уборку снега. Фотогалерея Город, 13:08 