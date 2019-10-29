Общество , 29 окт, 16:13
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Акция «Возвращение имен» на Лубянской площади в Москве. Фоторепортаж
29 октября в Москве в очередной раз проходит ежегодная акция памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен». Митинги и памятные мероприятия запланированы и в других городах России и мира. Как проходит акция на Лубянской площади — в фоторепортаже РБК
Акция «Возвращение имен» традиционно проходит накануне государственного Дня памяти жертв политических репрессий 30 октября
Мероприятие у Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве началось в 10:00 и продлится до 22:00
Люди приходят, берут свечу и читают в микрофон имена казненных во времена сталинских репрессий. Они называют имя, фамилию, возраст, профессию и дату расстрела погибшего
В 2019 году акция «Возвращение имен» в Москве стала 13-й по счету. На ее сайте указано, что в списке жертв репрессий все еще остаются непрочитанные имена
За время репрессий только в Москве были расстреляны десятки тысяч человек, отмечает сайт «Возвращение имен»
На 29 и 30 октября памятные мероприятия запланированы еще в 42 городах в России и за рубежом
Среди российских городов-участников — Ульяновск, Казань, Тамбов, Курган. За границей акции пройдут в Лондоне, Вашингтоне, Минске, Праге и других городах
Дата 30 октября как День памяти жертв политических репрессий была официально введена в России в 1991 году
Акцию проводит общество «Мемориал». «Людей расстреливали тайно — мы делаем память о них публичной», — заявляют организаторы акции