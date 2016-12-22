Церемония прощания с Николаем Караченцовым

Николай Караченцов умер в Москве 26 октября. Ему было 73 года. Год назад врачи диагностировали у него онкологическое заболевание. Как прошло прощание с актером — в фоторепортаже РБК

Прощание с актером прошло в театре «Ленком», где он трудился, пока не попал в ДТП в 2005 году Актер Дмитрий Певцов Актер, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт Певица Алла Пугачева Художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров Художественный руководитель московского театра Et Cetera Александр Калягин Актер Вениамин Смехов Актер Александр Збруев Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин (в центре) Артистка Клара Новикова Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев (слева) и сын Николая Караченцова Андрей Николая Караченцова похоронят на Троекуровском кладбище