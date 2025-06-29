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Как прошли «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж

В Санкт-Петербурге прошли «Алые паруса»
В Петербурге вновь прошел праздник выпускников «Алые паруса», по Неве прошел бриг «Россия», а на концерте по случаю праздника выступили Надежда Кадышева, Bearwolf, Akmal', The Hatters, «Иванушки International» и другие
Как прошли «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж

Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге впервые прошел в 1968 году, в 2005 году его возродили. В этом году по Неве вновь прошел бриг «Россия» под алыми парусами. По данным властей города, в этом году концерт «Алых парусов» собрал порядка 100 тыс. человек.

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