Как прошли «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж
Надежда и Григорий Кадышевы выступают на концерте в честь праздника.
Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге впервые прошел в 1968 году, в 2005 году его возродили. В этом году по Неве вновь прошел бриг «Россия» под алыми парусами. По данным властей города, в этом году концерт «Алых парусов» собрал порядка 100 тыс. человек.
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