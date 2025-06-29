Как прошли «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж

В Петербурге вновь прошел праздник выпускников «Алые паруса», по Неве прошел бриг «Россия», а на концерте по случаю праздника выступили Надежда Кадышева, Bearwolf, Akmal', The Hatters, «Иванушки International» и другие

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Артем Пряхин / РИА Новости Фото: Артем Пряхин / РИА Новости Фото: Артем Пряхин / РИА Новости Фото: Артем Пряхин / РИА Новости Фото: Артем Пряхин / РИА Новости Надежда и Григорий Кадышевы выступают на концерте в честь праздника. Фото: Дмитрий Ловецкий / AP / ТАСС Фото: Артем Пряхин / РИА Новости Фото: Антон Ваганов / Reuters Фото: Дмитрий Ловецкий / AP / ТАСС Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге впервые прошел в 1968 году, в 2005 году его возродили. В этом году по Неве вновь прошел бриг «Россия» под алыми парусами. По данным властей города, в этом году концерт «Алых парусов» собрал порядка 100 тыс. человек.