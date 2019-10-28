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Есть чего бояться: самые страшные сериалы по версии Rolling Stone
Журнал Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов всех времен и народов. Туда вошли 30 шоу — от «Твин Пикс» до «Призраков дома на холме». Первая десятка — в обзоре РБК
«Твин Пикс» (1990–1991; 2017)
Фото: Lynch / Frost Productions
История расследования убийства старшеклассницы Лоры Палмер детективом ​ФБР Дейлом Купером вышла на экраны в 1990 году и только в Великобритании собирала за один уикенд более 8 млн зрителей. Проект, начатый режиссером Дэвидом Линчем как экспериментальный, стал культовым: в 2007 году журнал «Time» включил сериал в число лучших ТВ-шоу всех времен
«Сумеречная зона» (1959–1964)
Фото: Cayuga Productions
Каждый эпизод сериала, продержавшегося пять сезонов, — отдельная история, снятая в разных жанрах — фантастики, мистики, триллера или ужасов, — о ядерном апокалипсисе, вторжении инопланетян, маньяке-телепате и так далее. Спустя 60 лет после выхода антология была перезапущена современным мастером ужасов Джорданом Пилом под тем же названием. Создатели сериала подошли к созданию с ностальгией: почти в каждом эпизоде можно найти «пасхалки», отсылающие к оригинальной ленте
«Ганнибал» (2013–2015)
Фото: AXN: Original X Production

История поиска серийного убийцы, который ведут агент ФБР Уилл Грэм и психиатр доктор Лектер, — адаптация серии романов Томаса Харриса, по которой был также снят, например, удостоенный множества наград, в том числе пяти «Оскаров», «Молчание ягнят»

«Секретные материалы» (1993–2002; 2016-2018)
Фото: 20th Century Fox Television
Агенты ФБР Дана Скалли и Фокс Малдер работают над проектом «Секретные материалы» — нераскрытыми делами о паранормальных явлениях. За их отношениями, пережившими недоверие, дружбу и даже любовь, зрители следили 11 сезонов. За время существования сериал собрал 96 наград
«Нулевой канал» (2016–2018)
Фото: Universal Cable Productions

Первый сезон рассказывает о детском психологе, который расследует исчезновения своего брата-близнеца и других детей, произошедшие в его родном, как водится небольшом, городе в восьмидесятые. Оказывается, что похищения связаны с популярной местной телепередачей. В основу лег рассказ Криса Страуба «Свечная бухта», написанный по мотивам «крипипасты» (легенда-страшилка в Интернете) о загадочном детском телешоу, связанном с убийствами. Последующие сезоны посвящены другим городским легендам

«Баффи — истребительница вампиров» (1997–2003)
Фото: 20th Century Fox Television

Молодежный телесериал о судьбе американской девушки, обладающей сверхчеловеческими способностями, был создан по мотивам полнометражного фильма. ​Создатель сериала Джосс Уидон рассказывал, что хотел показать ад средней школы через аллюзии и метафоры и выбрал для этого клыки и деревянный кол. В рейтинг сериал попал из-за нескольких эпизодов, один из них — смерть матери главной героини, отмечает журнал

«Настоящий детектив» (2014 –...)
Фото: HBO Entertainment
Три сезона — три истории мистических и оккультных убийств на американском Юге, которые расследует пара детективов со сложными судьбами. Создатели рейтинга (судя по отзывам на IMDb, c ними солидарны многие зрители) просят забыть о втором и третьем сезонах и сосредоточиться на пугающей истории «желтого короля» и вымышленного города Каркозы, описывая​ ее так: «Сюрреалистическая атмосфера истории о захолустных серийных убийцах, поддерживаемых мощной политической машиной. В конце концов, в этом не было ничего сверхъестественного, но какая разница?.. Путешествие было поистине кошмарным»
«Черное зеркало» (2011–...)
Фото: Channel 4 Television Corporation
Сериал рассказывает о недалеком возможном будущем, где технологии полностью изменили связь человека с реальностью. ​Серии не связаны между собой, их объединяет лишь сатира на нынешний образ жизни, в котором смартфону отведена главная роль. Пока к выходу готовится пятый сезон, зрителям дали возможность самим побыть сценаристами: в 2018 году на Netflix вышел «Черное зеркало: Брандашмыг» — полнометражный интерактивный фильм, где подписчик может самостоятельно влиять на развитие событий, выбрав один из предложенных вариантов
«Американская история ужасов» (2011–...)
Фото: 20th Century Fox Television
За время выхода альманаха его создатели успели рассказать множество историй — от классических про дом с привидениями, злобных клоунов и психиатрическую лечебницу, где работает доктор-маньяк, до сезона о массовой истерии, вызванной приходом к власти Дональда Трампа. У сериала несколько «Эмми» и «Золотой глобус»
«Ходячие мертвецы» (2010–...)
Фото: AMC Studios
Классический зомби-апокалипсис, основанный на одноименной серии комиксов. В центре сюжета, конечно же, немногочисленная группа выживших. Сериал выдвигался на «Золотой глобус» и «Эмми», но был удостоен только нескольких премий «Сатурн»
Теги: мультимедиа, Rolling Stone, кино, сериалы
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