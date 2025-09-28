Прощание с Тиграном Кеосаяном. Фоторепортаж
Режиссер и телеведущий умер 26 сентября на 60-м году жизни. Прощание с ним прошло вместе с отпеванием в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве. На церемонию пришли многие артисты, журналисты, политики, друзья Кеосаяна.
Кеосаян зимой пережил клиническую смерть и впал в кому. Об этом стало известно через несколько дней после дня рождения режиссера: 4 января ему исполнилось 59 лет.
Его супруга Маргарита Симоньян, сообщая о коме Кеосаяна, говорила, что у него «давным-давно очень больное сердце».
Они официально заключили брак 3 марта 2022 года, но отношения пары начались гораздо раньше. На кадрах она в черной одежде у гроба мужа.
Кеосаян известен как режиссер (снял фильмы и сериалы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Ялта-45», «Море. Горы. Керамзит» и др.) и как телеведущий (работал на РЕН ТВ, НТВ и др.).
Президент Владимир Путин прислал на церемонию венок. В телеграмме с соболезнованиями он назвал Кеосаяна «ярким, творческим, необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком».
На гражданскую панихиду прибыла министр культуры Ольга Любимова. Ранее выражая соболезнования, она назвала Кеосаяна «мастером, чьи работы стали частью культурного пространства нашей страны».
Бывший министр культуры, ныне помощник президента Владимир Мединский тоже посетил прощальную церемонию.
Виктор Золотов, главнокомандующий войсками Росгвардии, присутствовал на гражданской панихиде. Он вспомнил, как посещал дом режиссера: «Наше общение было пересыпано, знаете, такими улыбками, смехом, юмором, которые переходили иногда в поэтические просто вечера».
На прощании присутствовал и глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Представители других стран также решили проститься с Кеосаяном. Например, это сделал посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.
На церемонию пришли многие журналисты и медиаменеджеры: среди них глава «Первого канала» Константин Эрнст, работавшая на НТВ журналистка и экс-замгендиректора телеканала Татьяна Миткова (на НТВ Кеосаян вел программу «Международная пилорама») и ведущий ВГТРК Эрнест Мацкявичюс.
Дмитрий Киселев, гендиректор агентства «Россия сегодня», где Маргарита Симоньян является главным редактором, как и в RT, пришел проститься с Кеосаяном.
Еще один коллега-телеведущий, пришедший на прощание, — Анатолий Кузичев из программы «Время покажет».
Иван Охлобыстин, с которым Кеосаян вместе учился во ВГИКе, посетил прощальную церемонию.
Режиссер Федор Бондарчук, который тоже учился во ВГИКе с Кеосаяном, приехал отдать дань памяти коллеге. Вместе они снимали клипы на песни Натальи Ветлицкой, Ирины Аллегровой, Михаила Шуфутинского и др.
Прибыл проститься и режиссер Карен Шахназаров, возглавляющий «Мосфильм». «Для меня это настоящая трагедия и большая потеря и для нашей культуры, и для нашей политической жизни, потому что Тигран занимал ясную и четкую позицию, прямо скажем, в отличие от многих наших коллег, которые молчат и ждут, чем дело кончится», — отметил он.
На церемонии был актер Федор Добронравов, сыгравший главную роль в последней киноработе Кеосаяна — «Семь дней Петра Семеныча».
Актер Юрий Стоянов, который снимался в нескольких работах Кеосаяна («Крымский мост. Сделано с любовью!», «Море. Горы. Керамзит») пришел проститься с режиссером.
На панихиде был актер и режиссер Игорь Угольников, который снялся в сериале Кеосаяна «Дела смешные, дела семейные».
Пришедший проститься юморист Евгений Петросян сказал, что Кеосаян «был человеком большой души, замечательным режиссером» и что «многие его работы были еще впереди».
Увидеть на прощании можно было и американского актера Стивена Сигала, получившего российское гражданство в 2016 году.
На церемонии присутствовал Филипп Киркоров. По его словам, Кеосаян «был рупором, его слушали, к нему прислушивались, его уважали».
Гражданскую панихиду посетил и музыкант Александр Розенбаум.
Также попрощаться с Кеосаяном прибыл певец Денис Майданов.
Артист балета Николай Цискаридзе на церемонии рассказал, что Кеосаян был для него близким человеком. На последней встрече с ним, когда режиссер уже болел, по словам Цискаридзе, как ему казалось, «была очень большая надежда».
Проститься с Кеосаяном приехала и фигуристка Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
Хоккеист Вячеслав Фетисов тоже посетил прощальную церемонию. «С ним приятно было дружить, было о чем поговорить… Потеряли крутого мужика», — сказал он.
Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева и ее муж, бывший гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.
Председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков тоже пришел проститься с Кеосаяном.
После церемонии гроб с телом режиссера вынесли из церкви и увезли. Место и время похорон Кеосаяна не раскрывались.
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов