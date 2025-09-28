Прощание с Тиграном Кеосаяном. Фоторепортаж

Прибыл проститься и режиссер Карен Шахназаров, возглавляющий «Мосфильм». «Для меня это настоящая трагедия и большая потеря и для нашей культуры, и для нашей политической жизни, потому что Тигран занимал ясную и четкую позицию, прямо скажем, в отличие от многих наших коллег, которые молчат и ждут, чем дело кончится», — отметил он.