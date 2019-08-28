Открытие Венецианского кинофестиваля. Фоторепортаж

На острове Лидо открылся 76-й Венецианский кинофестиваль. Он продлится до 7 сентября. Его главными фаворитами считаются адаптация пьес Шекспира Дэвида Мишо «Король» с Тимоти Шаламе, «Прачечная» Стивена Содербега, где Мэрил Стрип сыграла вдову, расследующую деятельность панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co., а также премьера «Джокера» с Хоакином Фениксом. Фильмом открытия станет картина призера Канн Хирокадзу Корээда «Правда», главные роли в котором сыграли Катрин Денев и Жюльет Бинош. Кроме того, зрителям покажут отреставрированную версию картины «Калина красная» Василия Шукшина

Актриса ​Катрин Денёв. Она исполнила одну из главных ролей в фильме открытия кинофестиваля «Правда» Хирокадзу Корээды Кинорежиссер, председателем жюри дебютов ​кинофестиваля (Премия имени Луиджи ди Лаурентиса за лучший дебют — РБК) Эмир Кустурица Актриса ​Алессандра Мастронарди стала ведущей церемонии открытия фестиваля в этом году Актриса ​Стэйси Мартин. В этом году она вошла в состав жюри кинофестиваля вместе с режиссерами Мэри Хэррон, Шиньей Цукамото и Паоло Вирдзи, кинооператором Родриго Прието, а также историком кино и критиком Крисом Хандлингом. Председатель жюри — аргентинский режиссер Лукресия Мартел («Зама», «Женщина без головы») Актрисы Катрин Денев и Жюльет Бинош Актер ​Николас Холт. В прошлом году он представлял на фестивале в Венецию фильм «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса На фото слева направо: актриса Алессандра Мастронарди, режиссер и председатель основного жюри кинофестиваля Лукресия Мартел, певица и режиссер Лори Андерсон, режиссер, председатель жюри программы «Горизонты» Сузанна Никкьярелли, режиссер Эмир Кустурица и режиссер Костанца Кватриглио, председатель студенческого жюри