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Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,69%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+73,77%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
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Открытие Венецианского кинофестиваля. Фоторепортаж
На острове Лидо открылся 76-й Венецианский кинофестиваль. Он продлится до 7 сентября. Его главными фаворитами считаются адаптация пьес Шекспира Дэвида Мишо «Король» с Тимоти Шаламе, «Прачечная» Стивена Содербега, где Мэрил Стрип сыграла вдову, расследующую деятельность панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co., а также премьера «Джокера» с Хоакином Фениксом. Фильмом открытия станет картина призера Канн Хирокадзу Корээда «Правда», главные роли в котором сыграли Катрин Денев и Жюльет Бинош. Кроме того, зрителям покажут отреставрированную версию картины «Калина красная» Василия Шукшина
Фото: Yara Nardi / Reuters
Актриса ​Катрин Денёв. Она исполнила одну из главных ролей в фильме открытия кинофестиваля «Правда» Хирокадзу Корээды
Фото: Theo Wargo / Getty Images
Кинорежиссер, председателем жюри дебютов ​кинофестиваля (Премия имени Луиджи ди Лаурентиса за лучший дебют — РБК) Эмир Кустурица
Фото: Franco Origlia / Getty Images
Актриса ​Алессандра Мастронарди стала ведущей церемонии открытия фестиваля в этом году
Фото: Yara Nardi / Reuters
Актриса ​Стэйси Мартин. В этом году она вошла в состав жюри кинофестиваля вместе с режиссерами Мэри Хэррон, Шиньей Цукамото и Паоло Вирдзи, кинооператором Родриго Прието, а также историком кино и критиком Крисом Хандлингом. Председатель жюри — аргентинский режиссер Лукресия Мартел («Зама», «Женщина без головы»)
Фото: Franco Origlia / Getty Images
Актрисы Катрин Денев и Жюльет Бинош
Фото: Joel C Ryan / Invision / AP
Актер ​Николас Холт. В прошлом году он представлял на фестивале в Венецию фильм «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса
Фото: Manuel Silvestri / Reuters

На фото слева направо: актриса Алессандра Мастронарди, режиссер и председатель основного жюри кинофестиваля Лукресия Мартел, певица и режиссер Лори Андерсон, режиссер, председатель жюри программы «Горизонты» Сузанна Никкьярелли, режиссер Эмир Кустурица и режиссер Костанца Кватриглио, председатель студенческого жюри

Теги: мультимедиа, Венецианский кинофестиваль
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