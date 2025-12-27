Как мировые лидеры украсили резиденции к Новому году. Фотогалерея
В Белом доме развесили 200 м гирлянд, на Даунинг-стрит в 44-й раз установили праздничное дерево, а в Швеции нарядили елку флагами. Как украсили к Рождеству резиденции лидеров государств — в фотогалерее РБК
Высота новогодней елки в резиденции британских монархов в Шотландии — 3,7 метра.
Украшения в столовой дворца.
Новогодние украшения по случаю визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с супругой.
Украшения на парадной лестнице Виндзорского дворца.
Самое большое помещение Виндзорского замка — Холл святого Георгия.
В качестве новогоднего дерева в Виндзоре установили не ель, а пихту Нордмана.
Новогодние елки и гирлянды в зале на первом этаже. Всего в Белом доме поставили более 50 елей и развесили более 200 метров гирлянд.
Красная комната, украшенная гирляндами и елью с голубыми бабочками. Всего в резиденцию президента США во время праздников «поселили» более 10 тыс. бабочек.
Рождественские декорации. Над крышами домов видна Вифлеемская звезда.
Рождественская ель в одном из помещений дворца.
Украшение ели у офиса премьера. Традиция наряжать рождественское дерево у входа появилась в 1982 году, когда пост занимала Маргарет Тэтчер.
Праздничная ель во время записи рождественской речи короля Швеции Карла XVI Густава.
