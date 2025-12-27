 Перейти к основному контенту
Как мировые лидеры украсили резиденции к Новому году. Фотогалерея

Появились фотографии украшений резиденций мировых лидеров к Новому году
В Белом доме развесили 200 м гирлянд, на Даунинг-стрит в 44-й раз установили праздничное дерево, а в Швеции нарядили елку флагами. Как украсили к Рождеству резиденции лидеров государств — в фотогалерее РБК
Холирудский дворец британских монархов, Эдинбург
Фото: Robert Perry / Getty Images

Холирудский дворец британских монархов, Эдинбург
Фото: Robert Perry / Getty Images

Виндзорский замок британских монархов в Англии
Фото: Aaron Chown / Getty Images

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Фото: Aaron Chown / Getty Images

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Белый дом — резиденция президента США
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Королевский дворец в Мадриде
Фото: Thorton / Keystone Press Agency / Global Look Press

Фото: Thorton / Keystone Press Agency / Global Look Press

Даунинг-стрит, 10 — резиденция премьер-министра Великобритании
Фото: Leon Neal / Getty Images

Стокгольмский королевский дворец
Фото: Clément Morin / Kungl. Hovstaterna

