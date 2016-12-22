Деньги под елкой: кто и как зарабатывает на новогоднем ажиотаже

Иван Магарев, основатель проекта «Почта Деда Мороза»

Отправка открыток от Деда Мороза

«Идея зарабатывать на отправке писем и открыток от Деда Мороза родилась у меня на третьем курсе Вологодского государственного технического университета, где я учился на архитектора.

Я рассудил, что Вологодская область — это, как известно, родина Деда Мороза, так что будет по-честному писать письма детям именно отсюда. Придумал несколько видов дизайна, нашел в интернете три поздравительных текста, а один придумал самостоятельно. Затем начал с образцами ходить по вологодским офисам, чтобы их сотрудники заказывали письма своим детям. Но офлайн-продвижение не пошло: мне удалось добыть не более десяти заказов.

Поэтому в 2011 году я написал сайт и назвал его pismo35.ru. В первый же сезон получил 100–150 заказов и заработал около 30 тыс. руб. На рекламу в «Яндекс.Директ» я потратился всего один раз и совсем немного. Конкуренция в этом сегменте небольшая, поэтому сайт и так попадал в топ без всякой рекламы.

Первые три года я работал один: печатал и отправлял письма в конвертах, на каждом из которых были штамп «Почта Деда Мороза» и пара печатей со словами «Срочно» и «Отправлено». Потом моя подруга Евгения Коханова предложила писать письма вручную. Она сходила на курсы каллиграфии, и мы попробовали писать поздравления пером. Тема пошла, люди стали заказывать. Сейчас рукописные письма — это самое красивое, что есть на нашем сайте. И самое дорогое: если отправка обычного письма стоит 300 руб., то рукописного с сургучной печатью — 1,2 тыс. руб.

Вслед за Женей к небольшому бизнесу присоединились и мои родители-пенсионеры. Я научил маму работать в графическом редакторе. Она стала самостоятельно формировать макеты писем, а папа взялся за изготовление миниатюрных деревянных сувениров — вложений в письма.

В 2015 году я уехал в архитектурную магистратуру в Италию. Но продолжаю дистанционно принимать заказы, отвечаю на вопросы заказчиков, а Женя с моими родителями создает, комплектует и отправляет письма по адресам. Сезонная выручка сейчас составляет уже около 800 тыс. руб. Заказывают наши письма со всей России, а также из Новой Зеландии, Германии, Эстонии, Латвии, Канады и даже с Фолклендских островов — отовсюду, где русские дети ждут от Деда Мороза писем.

За сезон мы отправляем около 3 тыс. писем. Особенно нравится этот бизнес моей маме. Она знает всех детей, кому надо отправить письмо, кто его еще не получил. Всегда очень беспокоится, чтобы все успело вовремя. Я сам вернусь в Россию через год и буду продолжать дальше наше маленькое семейное дело».