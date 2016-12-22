Путь к финалу: эксперты выбрали победителей Премии РБК

Экспертные советы выбрали победителей главной награды за достижения бизнеса в шести номинациях. Герои этого года станут известны 10 декабря: прямая трансляция церемонии будет идти в эфире телеканала РБК. Кураторы и эксперты премии — в фоторепортаже РБК
Заместитель руководителя объединенной редакции РБК Александр Богомолов и директор по маркетингу PwC Светлана Миронюк
Сооснователь Impact Hub Moscow Анастасия Гулявина и CEO ivi Олег Туманов
Эксперты и кураторы Премии РБК
Директор ФРИИ Кирилл Варламов, основатель Blizkie.ru Александр Коровин, заместитель руководителя объединенной редакции Ирина Парфентьева, сооснователь YouDo Алексей Гидирим (слева направо)
CEO ivi Олег Туманов и CEO OneTwoTrip Михаил Соколов
Сооснователь Lamoda Флориан Янсен, вице-президент РСПП Давид Якобашвили, основатель BlockGeeks Владислав Мартынов
Заместитель директора РБК по персоналу Юлия Шульга
Основатель Doc+ Руслан Зайдуллин
Сооснователь YouDo Алексей Гидирим
Ведущий телеканала РБК Кирилл Токарев, исполнительный директор телеканала РБК Илья Доронов, основатель группы компаний «Аскона» Владимир Седов, основатель сервиса такси «Максим» Максим Белоногов (слева направо)
Директор по маркетингу PwC Светлана Миронюк, директор направления «Социальные коммуникации и КСО» в КРОС Ольга Попова-Качелкина, сооснователь Impact Hub Moscow Анастасия Гулявина, генеральный директор «Инфраструктуры благотворительности» Ирина Иконникова (слева направо)
Директор Фонда поддержки социальных проектов Евгения Шохина, генеральный директор Effie Awards Russia Екатерина Сон, директор по маркетингу PwC Светлана Миронюк, директор направления «Социальные коммуникации и КСО» в КРОС Ольга Попова-Качелкина (слева направо)