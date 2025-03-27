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Лауреаты World Press Photo — 2025. Фотогалерея

Лауреатами World Press Photo в 2025 году стали два фотографа из России
Жюри World Press Photo объявило региональных победителей конкурса. Среди европейских лауреатов — фотограф ТАСС Михаил Терещенко, снявший репортаж о протестах в Тбилиси. Кадры победителей — в фотогалерее РБК
Лауреаты World Press Photo — 2025. Фотогалерея

В 2025 году на конкурс поступило свыше 59 тыс. заявок. Победители из каждой части света — Африка, Азия, Европа, Северная и Центральная Америка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия и Океания — представлены в трех номинациях.

Обычно награды вручали в четырех категориях — одиночный снимок, репортаж, долгосрочные проекты и свободный формат, но от последнего в этом году отказались. Мировых победителей объявят 17 апреля, их выберут среди региональных лауреатов.

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