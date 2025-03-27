Лауреаты World Press Photo — 2025. Фотогалерея
Регион: Северная и Центральная Америка
Категория: Одиночный снимок
Автор: Джабин Ботсфорд
Покушение на республиканца совершили 13 июля 2024 года во время его предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Политик был легко ранен в ухо, нападавший был убит. Кроме того, погиб один из участников митинга, еще двое пострадали.
Регион: Северная и Центральная Америка
Категория: Долгосрочный проект
Автор: Карлос Баррера
На фото — задержание мужчины в марте 2022 года, когда парламент Сальвадора одобрил введение 30-дневного режима чрезвычайного положения для борьбы с преступностью. По данным на март 2025 года, эту временную меру продлевали больше 30 раз.
Регион: Северная и Центральная Америка
Категория: Репортаж
Автор: Ребекка Кигер
3 февраля 2023 года на границе штатов Огайо и Пенсильвания в США сошел с рельсов поезд, в вагонах которого находились опасные химические вещества, включая винилхлорид (производное этилена, взрывоопасен и при горении выделяет токсичные вещества). Деревню Ист-Палестайн с населением 4,7 тыс. человек эвакуировали. Проект рассказывает о последствиях катастрофы.
Регион: Европа
Категория: Долгосрочный проект
Автор: Алена Кардаш
Фотограф родом из Томска, но с 2019 года живет в Германии. В проекте «Дома пахнет дымом» — поездка на родину, во время которой автор размышляет о потере дома и о любви к «людям, которые верят в другую версию реальности».
Регион: Европа
Категория: Репортаж
Автор: Михаил Терещенко
В ноябре 2024 года тысячи людей вышли на протесты в разных городах Грузии. Поводом для демонстраций стало решение властей снять с повестки дня вопрос о переговорах с ЕС по поводу вступления в союз.
Регион: Африка
Категория: Фото
Автор: Мосаб Абушама
На снимке — жених в день своей свадьбы в суданском Омдурмане. С 2023 года в Судане продолжается гражданская война. «Свадьба стала напоминанием о том, что радость повседневной жизни все еще возможна среди трагедии и отчаяния», — объясняет фотограф.
Регион: Африка
Категория: Долгосрочный проект
Автор: Чинция Каннери
Проект посвящен проблеме сексуального насилия над женщинами в условиях вооруженных конфликтов.
Регион: Африка
Категория: Репортаж
Автор: Обин Мукони
На фото — озеро Киву, расположенное на границе Руанды и Демократической Республики Конго. В работе автор обращает внимание на проблему глобального потепления.
Регион: Азия
Категория: Фото
Автор: Сувра Канти Дас
В начале июля в разных городах Бангладеш начались выступления студентов против системы квот на рабочие места, которые переросли в антиправительственные беспорядки. Они привели к отставке премьер-министра Шейх Хасина, которая была у власти с 2009 года. На фото — уничтожение памятника ее отцу, первому президенту Бангладеш Муджибуру Рахману.
Регион: Азия
Категория: Долгосрочный проект
Автор: Эбрахим Алипур
На фото — колбары — курды, которые живут вдоль границы Ирана с Ираком. На протяжении поколений они перевозили товары через высокие горные перевалы, разделяющие эти страны. Они часто становятся жертвами пограничных патрулей и военных.
Регион: Азия
Категория: Репортаж
Автор: Али Джадаллах
Война Израиля и ХАМАС продолжается с осени 2023 года, когда боевики палестинской группировки напали на еврейское государство. По данным ООН, с начала боев свои дома покинули более 1,9 млн жителей сектора Газа — около 90% населения эксклава. Почти 70% зданий в регионе повреждены или полностью разрушены.
«Каждый раз, когда я фотографирую разрушенный дом, я вспоминаю свой. Каждый раз, когда раненых и погибших вытаскивают из-под завалов, я вспоминаю своего отца, братьев и сестер», — говорит о серии фотограф.
Регион: Юго-Восточная Азия и Океания
Категория: Фото
Автор: Жером Бруйе
На фото — бразильский серфингист Габриэль Медина после того, как получил самый высокий балл на одиночной волне за всю историю Олимпийских игр — 9,90 из 10. На Играх Медина завоевал бронзовую медаль.
Регион: Юго-Восточная Азия и Океания
Категория: Долгосрочный проект
Автор: Татьяна Чипсанава
На фото — Нгаи-Таху (Ngāi Tūhoe) — народ, проживающий в Уревера, Новая Зеландия. В 2014 году регион стал самостоятельным юридическим лицом под управлением совета из восьми человек, в который входят представители государства и Нгаи-Таху.
Регион: Юго-Восточная Азия и Океания
Категория: Репортаж
Автор: Йе Аунг Ту
Военные Мьянмы сместили гражданское правительство 1 февраля 2021 года на основании статьи Конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом. Фотограф пережил военный переворот в стране 1988 года в шестилетнем возрасте. Новый конфликт произошел, когда его сыну было столько же лет.
Регион: Южная Америка
Категория: Фото
Автор: Ансельмо Кунья
Наводнение в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул в апреле 2024 года стало самым сильным в стране за последние 80 лет.
Регион: Южная Америка
Категория: Репортаж
Автор: Аманда Масиэль Перобелли
На фото — последствия наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии. В результате погибли более 180 человек.
Регион: Южная Америка
Категория: Долгосрочный проект
Автор: Федерико Риос
На фото мигранты пересекают Дарьенский пробел — 100-километровый участок тропических джунглей, разделяющих Колумбию и Панаму.
В 2025 году на конкурс поступило свыше 59 тыс. заявок. Победители из каждой части света — Африка, Азия, Европа, Северная и Центральная Америка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия и Океания — представлены в трех номинациях.
Обычно награды вручали в четырех категориях — одиночный снимок, репортаж, долгосрочные проекты и свободный формат, но от последнего в этом году отказались. Мировых победителей объявят 17 апреля, их выберут среди региональных лауреатов.
Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича
Умер ведущий Алексей Веселкин
Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании
Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке
Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России
Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию
Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов
СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»
«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения
Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов