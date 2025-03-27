Регион: Азия

Категория: Репортаж

Автор: Али Джадаллах

Война Израиля и ХАМАС продолжается с осени 2023 года, когда боевики палестинской группировки напали на еврейское государство. По данным ООН, с начала боев свои дома покинули более 1,9 млн жителей сектора Газа — около 90% населения эксклава. Почти 70% зданий в регионе повреждены или полностью разрушены.

«Каждый раз, когда я фотографирую разрушенный дом, я вспоминаю свой. Каждый раз, когда раненых и погибших вытаскивают из-под завалов, я вспоминаю своего отца, братьев и сестер», — говорит о серии фотограф.