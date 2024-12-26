Километры гирлянд: как выглядят города России в канун Нового года

Новогодняя инсталляция в Москве

В столице в этом году установили более 4,5 тыс. световых декоративных конструкций и около 1 тыс. новогодних елей с разноцветными шарами и гирляндами, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков. Он также отметил, что у мэрии сформировался достаточный запас новогодних украшений, которые можно использовать несколько лет подряд.