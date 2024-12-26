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Новый год 2025 ,  
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Километры гирлянд: как выглядят города России в канун Нового года

Города России украсили к Новому году. Фото
Сюжет
Новый год 2025
20-метровые елки, миниатюрные кремли и огромные медведи. Как украсили российские города в преддверии праздников — в фоторепортаже РБК
Километры гирлянд: как выглядят города России в канун Нового года

20-метровые елки, миниатюрные кремли и огромные медведи. Как украсили российские города в преддверии праздников — в фоторепортаже РБК

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мультимедиа Новый год Новый Год украшения новогодние праздники зимние праздники города улицы
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