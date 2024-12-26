Километры гирлянд: как выглядят города России в канун Нового года
Новогоднее украшение в центре Зеленоградска, Калининградская область
Новогодняя ель на набережной Черного моря в Ялте, Крым
Горожане у новогодней композиции в Ростове-на-Дону
Зимний сад на Синем мосту у Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Новогодняя иллюминация в Новосибирске
Главная новогодняя елка республики на Театральной площади в Луганске, ЛНР
В этом году вокруг главной елки впервые установили золотой шатер, торговые павильоны, а также еще 27 елок от муниципалитетов Луганской народной республики.
Новогодние украшения на улице Баумана в Казани
Новогодняя иллюминация в парке Горького в Мелитополе, Запорожская область
В этом году город украсили 200 км гирлянд. На главной городской 22-метровой елке — более 1 км гирлянд.
Белые медведи энергетической компании СУЭНКО на Цветном бульваре в Тюмени
Компания разместила в городах Тюменской и Курганской областей 15 медведей высотой от трех до девяти метров. Папу, маму и медвежат можно будет увидеть в Тобольске, Тюмени, Кургане и Петухово.
Главная елка на Театральной площади в Кирове
Новогодняя инсталляция в Москве
В столице в этом году установили более 4,5 тыс. световых декоративных конструкций и около 1 тыс. новогодних елей с разноцветными шарами и гирляндами, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков. Он также отметил, что у мэрии сформировался достаточный запас новогодних украшений, которые можно использовать несколько лет подряд.
Новогодняя иллюминация в Белгороде
Новогодние инсталляции на улице Дзержинского в центре Красноярска
Новогодние украшения в парке Маяковского в Екатеринбурге
Новогодняя инсталляция в Сочи
Новогодние украшения в Вологде
Новогодняя инсталляция в Донецке
Главная городская елка на площади Ленина в Мариуполе
20-метровые елки, миниатюрные кремли и огромные медведи. Как украсили российские города в преддверии праздников — в фоторепортаже РБК
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