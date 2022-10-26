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Акция памяти к 20-й годовщине «Норд-Оста». Фоторепортаж
Утром 26 октября на площади у Театрального центра на Дубровке прошло памятное мероприятие, посвященное жертвам теракта 2002 года
Акцию памяти жертв теракта организовала общественная организация содействия защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост». 20 лет назад Театральный центр на Дубровке, где шел первый российский мюзикл, был захвачен террористами, которые три дня держали зрителей в заложниках. Штурм здания и освобождение людей начались утром 26 октября 2002 года