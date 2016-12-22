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Где запустить стартап в США: пять альтернатив Кремниевой долине
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Где запустить стартап в США: пять альтернатив Кремниевой долине
Бизнес, 14:26
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Где запустить стартап в США: пять альтернатив Кремниевой долине
Сейчас на компании из Долины приходится лишь около половины венчурного финансирования в США, остальное получают стартапы в новых городах-экосистемах — и денег в них вкладывают все больше
Фотогалерея 5 Фото
Фото: Chris Goodney / Bloomberg

Например, если в 2010 году Кремниевая аллея в Нью-Йорке получила $2 млрд, то в 2017-м — уже $12,6 млрд. Первая причина роста географической диверсификации — конечно, интернет. Онлайн-курсы, подкасты, социальные сети помогают предпринимателям удаленно получать знания и навыки, необходимые для создания стартапа. Вторая — престижность карьеры в сфере высоких технологий для молодежи. Третья — создать стартап стало как никогда просто. Открытое программное обеспечение, Amazon Web Services, приложения Apple и Google сделали создание кода, хранение данных и распространение софта очень дешевым или вообще бесплатным.

Безусловно, инвесторы будут уделять все больше внимания стартапам за пределами Кремниевой долины, в том числе обращая внимание на уникальные характеристики и сильные стороны каждого региона. Например, Уолл-стрит сделала Нью-Йорк одним из международных лидеров в сегменте финтех-стартапов. Большое количество исследовательских институтов мирового уровня позволило Бостону стать ведущим инновационным центром биотехнологий США.

Чтобы воспользоваться преимуществами многообразия экосистем, мы в Frontier Ventures все активнее инвестируем за пределы Кремниевой долины, поддерживаем стартапы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах. Для этого материала мы подготовили краткий обзор растущих технологических экосистем США.

Автор: Дмитрий Алимов.
При участии: Якубу Агбезе.
Теги: мультимедиа , Кремниевая долина
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