Где запустить стартап в США: пять альтернатив Кремниевой долине

Сейчас на компании из Долины приходится лишь около половины венчурного финансирования в США, остальное получают стартапы в новых городах-экосистемах — и денег в них вкладывают все больше

Фотогалерея 5 Фото Фото: Chris Goodney / Bloomberg

Например, если в 2010 году Кремниевая аллея в Нью-Йорке получила $2 млрд, то в 2017-м — уже $12,6 млрд. Первая причина роста географической диверсификации — конечно, интернет. Онлайн-курсы, подкасты, социальные сети помогают предпринимателям удаленно получать знания и навыки, необходимые для создания стартапа. Вторая — престижность карьеры в сфере высоких технологий для молодежи. Третья — создать стартап стало как никогда просто. Открытое программное обеспечение, Amazon Web Services, приложения Apple и Google сделали создание кода, хранение данных и распространение софта очень дешевым или вообще бесплатным.

Безусловно, инвесторы будут уделять все больше внимания стартапам за пределами Кремниевой долины, в том числе обращая внимание на уникальные характеристики и сильные стороны каждого региона. Например, Уолл-стрит сделала Нью-Йорк одним из международных лидеров в сегменте финтех-стартапов. Большое количество исследовательских институтов мирового уровня позволило Бостону стать ведущим инновационным центром биотехнологий США.

Чтобы воспользоваться преимуществами многообразия экосистем, мы в Frontier Ventures все активнее инвестируем за пределы Кремниевой долины, поддерживаем стартапы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах. Для этого материала мы подготовили краткий обзор растущих технологических экосистем США.