10 российских знаменитостей с лучшим заработком в Instagram. Фотогалерея
Род деятельности: телеведущая, актриса
Доход: $1,48 млн
Место в рейтинге 2019 года: 1-е
Род деятельности: певица
Доход: $0,89 млн
Место в рейтинге 2019 года: 5-е
Род деятельности: видеоблогер, телеведущая
Доход: $0,85 млн
Место в рейтинге 2019 года: 11-е
Род деятельности: телеведущая
Доход: $0,77 млн
Место в рейтинге 2019 года: не была в рейтинге
Род деятельности: блогер, владелец бренда кофе Coffee Story
Доход: $0,76 млн
Место в рейтинге 2019 года: не была в рейтинге
Род деятельности: блогер, телеведущая
Доход: $0,61 млн
Место в рейтинге 2019 года: не была в рейтинге
Род деятельности: бьюти-блогер
Доход: $0,61 млн
Место в рейтинге 2019 года: не была в рейтинге
Род деятельности: телеведущая
Доход: $0,6 млн
Место в рейтинге 2019 года: 2-е
Род деятельности: певица
Доход: $0,6 млн
Место в рейтинге 2019 года: 6-е
Род деятельности: боец смешанных единоборств
Доход: $0,6 млн
Место в рейтинге 2019 года: 7-е.