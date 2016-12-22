Топ-10 российских знаменитостей по версии Forbes

Журнал Forbes в 14-й раз составил рейтинг российских знаменитостей. Второй год подряд его возглавил один из самых известных российских спортсменов — хоккеист Александр Овечкин.

​Издание составляло рейтинг исходя из трех показателей: доходы за год, количество упоминаний в СМИ и интерес, который звезда вызывает у аудитории в интернете, измеряемый по количеству запросов в «Яндексе». Лидеры рейтинга — в фотогалерее РБК