Топ-10 российских знаменитостей по версии Forbes

Журнал Forbes в 14-й раз составил рейтинг российских знаменитостей. Второй год подряд его возглавил один из самых известных российских спортсменов — хоккеист Александр Овечкин.
Издание составляло рейтинг исходя из трех показателей: доходы за год, количество упоминаний в СМИ и интерес, который звезда вызывает у аудитории в интернете, измеряемый по количеству запросов в «Яндексе». Лидеры рейтинга — в фотогалерее РБК
Возраст: 32 года
Сфера деятельности: спорт
Годовой доход: $14,5 млн
Один из самых талантливых хоккеистов последних двух десятилетий этим летом наконец сумел завоевать один из главных трофеев в мировом профессиональном спорте: в составе клуба НХЛ Washington Capitals он стал обладателем Кубка Стэнли
Возраст: 45 лет
Сфера деятельности: музыка
Годовой доход: $13,9 млн
В апреле группа «Ленинград», лидером которой является Шнуров, выпустила первый за четыре года альбом «Всякое»
Возраст: 51 год
Сфера деятельности: музыка
Годовой доход: $8,9 млн
Народный артист России и Молдавии, многократный обладатель премий «Овация», «Золотой граммофон» и «Песня года».
В мае прошлого года Киркоров стал победителем премии Ru TV сразу в трех номинациях, а также принял участие в качестве судьи в шоу «Успех» на СТС
Возраст: 56 лет
Сфера деятельности: музыка
Годовой доход: $8,2 млн
Заслуженный артист России, обладатель премий «Шансон года», «Золотой граммофон» и телеканала Ru TV. В прошлом году он начал гастрольный тур «#ТыЧеТакойСерьезный», приуроченный к своему 55-летию
Возраст: 40 лет
Сфера деятельности: шоу-бизнес
Годовой доход: $8,2 млн
Ургант уже шесть лет ведет на Первом канале собственное шоу «Вечерний Ургант» — адаптацию популярных американских вечерних телешоу. По данным Forbes, значительную часть заработка артисту приносит участие в корпоративных мероприятиях
Возраст: 32 года
Сфера деятельности: шоу-бизнес
Годовой доход: $3,9 млн
Бывшая участница шоу «Дом-2» работает на телеканале ТНТ, записывает музыку и занимается ресторанным бизнесом
Возраст: 36 лет
Сфера деятельности: музыка
Годовой доход: $7,7 млн
Двукратный участник музыкального конкурса «Евровидение», заслуженный артист Ингушетии и Чечни, народный артист Кабардино-Балкарии. В конце прошлого года выпустил новый альбом «Эгоист»
Возраст: 32 года
Сфера деятельности: спорт
Годовой доход: $9,5 млн
Один из самых титулованных российских хоккеистов, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира. Этим летом его клуб НХЛ Pittsburgh Penguins проиграл серию в плей-офф будущему обладателю Кубка Стэнли — команде из Вашингтона, в составе которой играли Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов
Возраст: 49 лет
Сфера деятельности: музыка
Годовой доход: $7,4 млн
Заслуженный артист России, лауреат премий «Шансон года» и «Золотой граммофон». В настоящее время активно гастролирует
Возраст: 37 лет
Сфера деятельности: шоу-бизнес, политика
Годовой доход: $1,4 млн
Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака весной приняла участие в выборах президента России, заняв 4-е место с результатом 1,68%.
Руководит редакцией журнала L’Officiel и участвует в корпоративных мероприятиях. В июне вышел документальный фильм «Дело Собчака», снятый ею вместе с продюсером Верой Кричевской