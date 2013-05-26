Музыкальный фестиваль в Берне обернулся погромами

В центре швейцарского Берна фестиваль электронной музыки Tanz Dich Frei ("Обрети свободу в танце") перерос в столкновения его участников с полицейскими. Полиция даже применила слезоточивый газ и водометы для разгона участников технопарада. По мнению правоохранительных органов, спровоцировали беспорядки радикально настроенные участники парада, которые именуют себя "Черным блоком". Они пытались прорваться к зданию парламента и правительства страны.