Как выглядело солнечное затмение в России и в мире. Фоторепортаж

25 октября в Европе, на Ближнем Востоке, в западных частях Азии и Северной Африке можно было наблюдать частичное солнечное затмение. Как выглядело Солнце в разных городах мира — в фоторепортаже РБК