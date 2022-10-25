Как выглядело солнечное затмение в России и в мире. Фоторепортаж
25 октября в Европе, на Ближнем Востоке, в западных частях Азии и Северной Африке можно было наблюдать частичное солнечное затмение. Как выглядело Солнце в разных городах мира — в фоторепортаже РБК
Это второе солнечное затмение в 2022 году, и по прогнозам, ближайшие восемь лет будут неблагоприятными для наблюдения такого астрономического явления с территории России. На этот раз россиянам повезло увидеть почти полное затмение. По словам доктора Роберта Мэсси из Королевского астрономического общества (Великобритания), в Западной Сибири можно было наблюдать, как Луна заслонила 85% Солнца, для сравнения — в Лондоне она закрыла только 15% звезды.