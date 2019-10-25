Первый российский боевой ледокол «Иван Папанин». Фоторепортаж

25 октября в Санкт-Петербурге спустили на воду первый российский боевой ледокол «Иван Папанин». Он может преодолевать лед толщиной до 1,5 м. Корабль предназначен для выполнения задач буксира и патрульного судна, но оснащен и оружием. Как выглядит ледокол — в фоторепортаже РБК