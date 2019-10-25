Общество , 25 окт, 15:11
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Первый российский боевой ледокол «Иван Папанин». Фоторепортаж
25 октября в Санкт-Петербурге спустили на воду первый российский боевой ледокол «Иван Папанин». Он может преодолевать лед толщиной до 1,5 м. Корабль предназначен для выполнения задач буксира и патрульного судна, но оснащен и оружием. Как выглядит ледокол — в фоторепортаже РБК
Ледокол проекта 23550 «Иван Папанин» был заложен в апреле 2017 года на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. Его спроектировало конструкторское бюро «Алмаз»
Водоизмещение корабля — 8,5 тыс. т, его длина — около 110 м, а ширина — около 20 м
Корабль может выполнять функции ледокола и преодолевать лед толщиной до 1,5 м, патрульного судна и буксира. Его можно применять в спасательных операциях и для охраны и мониторинга водных ресурсов
На ледоколе может постоянно базироваться корабельный вертолет. На судне разместят артиллерийскую установку и переносной зенитно-ракетный комплекс
Корабль может развивать скорость до 16 узлов (около 30 км/ч)
Время автономного плавания может достигать 60 суток